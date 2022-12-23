納坦雅胡再掌權組閣 以色列史上最右

以色列鷹派政壇老將納坦雅胡廿一日宣布組成新內閣，成為以色列史上最右派聯合政府的領導人。圖為他十一月一日勝選後發表致詞。（法新社檔案照）

2022/12/23 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕在十一月一日勝選後，以色列鷹派政壇老將納坦雅胡廿一日打破以國政治僵局，趕在組閣期限截止前幾分鐘宣布組成新內閣，成為以色列史上最右派聯合政府的領導人，這是他下台十八個月後重新掌權，此前以國不到四年就舉行了五次大選。

納坦雅胡創建的新聯合政府由其所屬的右翼聯合黨（Likud Party）、極端正統猶太教政黨和極右的「宗教錫安主義」聯盟（Religious Zionism）等六個政黨組成。納坦雅胡目前因貪污指控面臨司法審判，他是以國史上擔任總理時間最長的人，分別於一九九六到一九九九年，以及二○○九至二○二一年執政，共計十五年。

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數週組閣協商包含同僚提出的種種內閣職位要求，其中唯屬任命猶太力量黨（Jewish Power）黨魁班吉維爾接管國家警察最富爭議。班吉維爾曾因發表煽動反阿拉伯人的種族歧視言論及支持恐怖組織被定罪，更多次敦促安全人員對發動騷亂的巴勒斯坦人動武。

恐顛覆司法 替涉貪的納坦雅胡脫身

至於競選夥伴宗教錫安主義聯盟領袖史莫崔赫被任命為財政部長，他是約旦河西岸以國屯墾區居民領袖，向來主張以國應該兼併西岸。另一位盟友、極端正統猶太教的「諾安黨」（Noam）領袖馬歐滋，被指派負責部分國家教育系統，以及「猶太身分」事務；他曾公開反對在美國盛行的自由派猶太主義。

外界擔憂史上最右傾政府恐讓以色列偏離自由民主，同時試圖顛覆現有司法體系，替涉貪的納坦雅胡脫身。未來極右派和極端正統猶太教政黨的政策改革，可能背離民心，與巴勒斯坦人發生衝突的風險也會隨之提升，還可能因此牴觸關係最密切的美國和美國的猶太人。

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