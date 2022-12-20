中國擾邊界 印度擬建1700公里前線公路

印度計畫在印中邊界修築1700多公里的新公路，以提升戰略運輸能力。圖為印軍車輛行駛於印中對峙的拉達克地區。（美聯社檔案照）

2022/12/20 05:30

因應局勢變化 提升戰略運輸能力

〔編譯孫宇青／綜合報導〕鑑於中國軍隊頻頻侵擾喜馬拉雅山邊界，印度政府計畫五年內在鄰近中國及緬甸邊境地區，修建一條全長超過一千七百公里的「前線公路」，除了促進地方發展，更可在印中於邊境發生衝突時，提升運送兵員、裝備和物資至前線的戰略能力。

印中爭議邊界逾3千公里

「印度時報」指出，計畫中的「九一三號公路」為雙線設計，全長一七四八公里，路線以阿魯納查省邦的迪拉（Bomdila）為起點，沿西藏邊界向東延伸至緬甸維傑那加（Vijaynagar）邊界，最靠近邊界的路段，距離僅約廿公里。印度道路運輸暨公路部將負責修建，工程將涵蓋橋樑和隧道，初步預算為二七○○億盧比（約一○○二億台幣），目前沿線有近八百公里為未開發土地，預計二○二四至二五年開工，二六至二七年完工。

請繼續往下閱讀...

據了解，印中爭議邊界超過三千兩百公里，分為東段的達旺及西段的拉達克地區；印中兩軍本月九日才因中方試圖越過達旺地區的「實際控制線」（LAC），而爆發肢體衝突，為二○二○年六月拉達克地區加萬谷械鬥事件以來最嚴重衝突，令邊界爭議再次浮上檯面。印度陸軍東部軍區司令卡里塔（Rana Pratap Kalita）先前就指出，中方持續在LAC一帶興建道路、鐵路、機場、通訊設備等，可隨時轉為軍營之用，印度必須急起直追，以因應局勢變化。

印度最強國造驅逐艦服役

值得注意的是，印中邊界爭議再起之際，印度海軍匿蹤飛彈驅逐艦「莫爾穆高號」（INS Mormugao）十八日正式服役，為印度第二艘維沙哈巴南級（Visakhapatnam class）匿蹤驅逐艦。莫爾穆高號被譽為印度當今戰力最強的國造軍艦之一，配備「布拉莫斯」（BrahMos）面對面飛彈、中程面對面飛彈和先進雷達與聲納系統，且具備反潛戰術能力，還能在核生化戰環境下作戰。

中俄在東海將聯合軍演

印度國防官員透露，「烈火５」（Agni-5）地對地洲際彈道飛彈（ICBM）也即將服役，該型飛彈已成功減重兩成，射程從五千公里延長至七千公里，足以打擊中國大部分重要城市，但印方不會作出「第一擊」。

另一方面，俄羅斯國防部十九日指出，俄軍和中國人民解放軍將從廿一至廿七日，在東海舉行年度「海上聯合─二○二二」軍事演習，內容包括飛彈和火砲射擊演練；俄軍將派出瓦雅格號（Varyag）飛彈巡洋艦等四艘軍艦參與，共軍則有六艘軍艦參演，主要目的為加強俄中海軍合作，「維護亞太區域的和平與穩定」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法