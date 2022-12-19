馬斯克擅停記者推特 聯國批危險先例

馬斯克近日無預警停用多名記者推特帳號，引起重大爭議後又予以恢復，遭到各界抨擊。（法新社檔案照）

2022/12/19 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）收購社群平台「推特」（Twitter）時，多番表達重視言論自由，但近日無預警暫停多名記者的帳號，聲稱他們的行徑危及其家人安全。但在外界強烈不滿下，馬斯克十七日緊急恢復被停權帳號，惟部分帳號仍被要求須刪除特定發文。聯合國和歐盟對此都表示憂心，指推特此舉已樹立「危險先例」。

挨轟後有條件恢復帳號

自稱「言論自由絕對主義者」的馬斯克，過去幾天先是停用追蹤其私人專機行蹤的帳號「@elonjet」，並修改推特官方隱私政策，禁止分享「即時定位訊息」，之後進一步將曾報導上述消息及追蹤「@elonjet」的紐約時報、美國有線電視新聞網（CNN）、華盛頓郵報、美國之音等權威媒體多名記者停權，指控這些帳號洩漏他的即時位置，導致他的家人遭跟蹤。

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此舉旋即引發政府官員、倡議團體和新聞機構強烈反彈，馬斯克也在推特發起民意調查，詢問網友應立即或一週後恢復被禁帳號，結果三六九萬票中，有近五十九％認為應立即恢復，促使馬斯克為部分帳號解禁，惟CNN記者歐蘇利文表示，雖然他十七日即可登入帳號，但推特仍要求他移除某些違反隱私規範的推文，才能開放他發文。

被禁苦主之一、美國網路媒體Vox記者魯帕（Aaron Rupar）警告，儘管只是短暫被禁，卻已引發「報導馬斯克」寒蟬效應，令記者在報導馬斯克負面消息時有所遲疑。

歐盟執委會主理價值與透明度事務的副主席喬霍瓦警告，歐盟數位服務法要求尊重新聞自由和個人基本權利，馬斯克應該了解這點，「紅線就在那，制裁也在那」。

聯合國人權事務高級專員圖克呼籲馬斯克，所有決策必須依據基於言論自由等權利的公開政策。

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