美通過魚翅禁令 買賣撈捕皆違法

香港店舖展示大量魚翅。（法新社檔案照）

2022/12/18 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕包裹在一系列美國國防支出法案內的《消除魚翅貿易法案》，十五日晚間獲聯邦參議院通過後，將送交總統拜登簽署；正式生效後，美國民眾購買、販售、運輸或持有外國魚翅成品皆屬違法。保育人士希望此法能夠保護鯊魚免遭滅絕，但美國漁民和部份專家對成效並不看好。

美國兩黨議員二○一七年即開始提倡魚翅禁令，鄰國加拿大則早一步有具體行動。不過，美國水域禁取鯊魚鰭其實有數十年淵源，但仍無法制止一磅叫價上百美元的魚翅貿易，港口每年在未申報貨物中都可查獲數以千計的外國乾魚翅準備運往中國等愛吃魚翅的亞洲地區。

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美國佛州莫特海洋實驗室科學家休特指出，美國鯊魚漁業規模不大且管理良好，預言新法將無法解決問題，因為「趕錯人」，且「為那些以錯誤的方式做事的人」創造瓜分更多市場大餅的機會。

捕鯊魚維生的美國漁民沃克感嘆可能失業，更直言新禁令是「自我感覺良好以為可以拯救物種的典型代表」，「對我們而言行不通」，「南海和世界各地可能有很多非法捕魚，美國或許發生幾起，但這裡有很多勤奮、誠實的人。」

全球每年約有多達二六○○至七三○○萬條鯊魚因中國等亞洲國家食用需求而被捕割鰭致死。部分專家不看好新法將扭轉鯊魚的命運，預言此產業將轉往漁業永續性管理較差的地區繼續開發。

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