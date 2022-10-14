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    澤倫斯基推文感謝聯大「洗臉」中國

    澤倫斯基以英、中、法文等聯合國官方語言推文感謝各國，其簡體中文推文引起熱烈迴響，網友形容是「洗臉」投棄權票的中國政府。（取自澤倫斯基推特）

    澤倫斯基以英、中、法文等聯合國官方語言推文感謝各國，其簡體中文推文引起熱烈迴響，網友形容是「洗臉」投棄權票的中國政府。（取自澤倫斯基推特）

    2022/10/14 05:30

    143：５通過譴責俄併吞烏４區 中國等35國棄權

    〔編譯陳成良／綜合報導〕聯合國大會十二日以壓倒性票數通過決議，譴責俄羅斯非法吞併烏克蘭部分領土；在俄羅斯向烏克蘭首都基輔發動一連串飛彈襲擊後，以北約為首的盟國宣佈向基輔運送先進防空武器。莫斯科則警告，烏克蘭若加入北約，將引發第三次世界大戰。

    聯合國的決議重申了包括烏克蘭在國際公認邊界的主權、獨立和領土完整等，也呼籲各國不要承認俄羅斯的任何併吞主張，並要求俄羅斯撤銷併吞聲明。聯合國一九三個成員國中，一四三國支持，五國反對、包括中國、印度、南非、巴基斯坦在內卅五國棄權，其餘國家則沒有投。

    基輔連4天遭空襲 俄軍出動無人機

    烏國總統澤倫斯基感謝各國支持並稱之為「歷史性決議案」，稍後他以英、中、法文等聯合國官方語言推文感謝各國，而其簡體中文推文引起熱烈迴響，網友形容是「洗臉」投棄權票的中國政府（見圖，取自網路）。

    在聯大通過譴責案後，基輔連續第四天響起空襲警報，烏國軍方十三日指出，過去廿四小時之內，俄軍用飛彈襲擊烏克蘭境內四十多個城鎮，而烏克蘭空軍也針對廿五個俄羅斯目標進行卅二次打擊；俄軍還利用伊朗製造的「見證者-136」自殺式無人機，對首都所在的基輔州基礎設施發動攻擊。至於俄羅斯扶持的赫爾松州州長薩爾多（Vladimir Saldo）則呼籲居民撤離以躲避烏軍攻擊。

    逾五十個西方國家十二日在北約組織布魯塞爾總部召開會議，承諾為烏克蘭提供更多軍援，尤其是防空武器。烏克蘭已收到首套德國提供的IRIS-T防空系統，美國也正加速向基輔交付「國家先進防空系統」（NASAMS），這兩種防空系統都可防禦無人機、戰機或飛彈襲擊。荷蘭也宣布，將提供總值超過一千四百萬美元的防空系統；法國在未來數星期將雷達及防空系統運到烏克蘭。

    俄警告烏若入北約 引發第3次大戰

    俄羅斯聯邦安全委員會副秘書長韋涅季克托夫十三日警告，烏克蘭加入北約，恐將引發第三次世界大戰，而美國與歐洲「正將烏克蘭推入地獄」。

    聯合國大會十二日以壓倒性票數通過譴責俄羅斯決議。（歐新社）

    聯合國大會十二日以壓倒性票數通過譴責俄羅斯決議。（歐新社）

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