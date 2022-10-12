戰術核武重返朝鮮半島? 南韓熱議

北韓當局十日提供的影像顯示，北韓上月廿五日至本月九日間曾在一處未公開地點試射飛彈。（美聯社）

2022/10/12 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕北韓官方中央通信社十日聲稱，朝鮮人民軍戰術核武器運用部隊上月廿五日至本月九日舉行軍事訓練有「多種戰術彈道飛彈」，南韓隨即掀起籲請美國恢復在朝鮮半島部署戰術核武的相關討論。競選時曾提此政見的南韓總統尹錫悅十一日低調表示，將運用和美國的軍事同盟，與美國及日本的三方安全合作關係，建立強大能力應對北韓威脅，正聽取南韓、美國官方意見，但各界認為南韓藉此嚇阻北韓的任何挑釁。

根據聯合國安理會七日的專家報告，北韓可生產原子彈「鈽」原料的「寧邊核設施」可分裂物質的產能一直在擴大；豐溪里核試驗場三號隧道挖掘工作也在三月重啟，並重建二○一八年五月拆除的相關建物，為北韓第七次核試鋪路。

請繼續往下閱讀...

至於朝中社聲稱北韓上月廿五日從西北部水庫水中發射場進行模擬搭載戰術核彈頭的彈道飛彈發射訓練，南韓聯合參謀本部公報室室長金俊洛十一日表示，潛射彈道飛彈（SLBM）由潛艦發射才能發揮實效性，北韓此舉在躲避南韓和美國監視，乃忌憚韓軍「狙殺鏈系統」的權宜之計。

尹錫悅強調，北韓不斷研發和改進其核武器，不僅對南韓也對整個世界構成核威脅 ，但「我認為北韓不會從研發核武器得到任何好處」，重申南韓將堅決應對北韓挑釁。

美國曾於一九五○年代至九○年代在朝鮮半島部署戰術核武，以因應北韓軍事威脅，九○年代初期才撤離。尹錫悅去年競選政見曾呼籲美國恢復此部署，但立刻遭美國國務院官員公開否定，尹錫悅也隨即收回主張。專家指出，北韓過去只提過一種飛彈具有戰術核打擊能力，十日卻說旗下多種類型飛彈都具有戰術核打擊力，是一個危險的變化。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法