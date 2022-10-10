中警在美設站監控僑民 美議員不滿

人權團體踢爆中國警方在全球各地廣設所謂海外服務站，美國共和黨國會議員已要求拜登政府解釋，為何容許中國警察在美國領土設立辦公室。（取自網路）

2022/10/10 05:30

要求拜登政府解釋 為何允許中警在美領土設辦公室

〔編譯張沛元／綜合報導〕人權團體上月踢爆中國在全球各地廣設表面上協助當地僑民、實際上抓捕逃犯的警察服務站，其中一處據點就位於美國紐約市曼哈頓的旅美華僑同鄉會，美國共和黨國會議員已要求拜登政府解釋，為何允許中國警方在美國領土設立辦公室。

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監督人權的非政府組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）九月間發佈報告指出，北京當局在全球各地設立至少五十四個「警僑事務海外服務站」（另有一說達上百個），表面上協助處理僑務，如換發身分證或護照等，實際上卻形同將中國治權擴及海外，監控合法僑居海外的中國公民，甚至不循正式引渡程序將中國逃犯」遣送回國。

「保護衛士」九日引述西班牙媒體「加利西亞報」（El Correo）的報導說，匿名中國官員證實，這類海外中警服務站確實涉及「說服」逃犯回國受審的非法警務行動。

隱身餐館、便利商店等地點

據了解，這些中警海外服務站是由當地僑社負責運作，通常隱身於中國餐館、便利商店或商會辦公室等看似無害的地點，美國的曼哈頓站就是由號稱頗具影響力的閩籍僑團「美國長樂公會」負責營運，該會還斥資一三○萬美元（約四一五二萬台幣）為「福州警僑事務海外服務站」買下辦公室。紐約郵報指出，長樂公會在今年五月因連續三年未報稅，而被美國國稅局取消免稅資格。

共和黨議員對此大為不滿，包括聯邦眾議院共和黨研究委員會主席班克斯及同黨的瓦爾茲與蓋拉格等人，已致函司法部長賈蘭德與國務卿布林肯，直言司法部與國務院必須解釋為何允許中國警方在美國領土設立辦公室，允許「福州警僑事務海外服務站」在美國領土上運作「真的太扯」，並揚言將在共和黨奪回眾院主控權後，向拜登政府究責。

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