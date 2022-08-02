經濟差 救威望 習提拔親信佔要職

中國國家主席習近平（法新社檔案照）

2022/08/02 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國《華爾街日報》（WSJ）報導，中共總書記暨中國國家主席習近平正尋求第三任期之際，為強化個人權威，近幾週已陸續將「大唱讚歌」的親信提拔到掌握重要政治權力的黨內及政府職位，並透過媒體加強宣傳其「人民領袖」形象，準備在中共廿大（第廿次全國代表大會）上拔擢更多親信進入黨的頂層決策機關。香港《星島日報》一日刊文分析，中共廿大若於十月中召開，中共的高層人事案往前推，料將於九月底敲定。

中共高層人事案 預料九月底敲定

WSJ指出，習近平對武漢肺炎疫情「零容忍」政策做法，以及中國近期低迷房地產市場拖累經濟，都讓現年六十九歲的習近平在塑造中國下屆領導班子時面臨複雜局面；今年以來，中國各地實施嚴格封控措施，以遏制疫情，阻礙商業活動並引發民眾氣憤，動態清零政策可否持續還引爆中共內部緊張；同時，沮喪的中國「爛尾樓」購屋民眾紛紛威脅要停止支付未完工房屋的房貸。

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報導說，這些問題引發北京內部出現臆測，被習近平邊緣化的中國國務院總理、名義上二把手的李克強可能對中共廿大高層人事任命發揮一些影響力。分析家表示，未來幾週，習近平可能會在北戴河會議上力推他青睞的官員人選。

新加坡李光耀公共政策學院副教授吳木鑾表示，習近平最近任命案說明了他的權力依舊強大，「監督安全、宣傳和經濟的關鍵職位全都將由習近平的人馬控制」，習準備繼續掌權相當長一段時間。

報導整理，六月甫獲任命的中國公安部部長王小洪一九九○年代就在時任福州市委書記的習近平手下工作，廿大可能獲得更高級別黨內職務，或明春可能得以兼任國務委員；習近平二○○七年任中共中央黨校校長期間，擔任其副手的中共黨內資深學者李樹磊最近也成為中共中宣部常務副部長；習近平還考慮讓其長期親信、中國國家發改委主任何立峰掌管中國經濟和金融體系。

多人降職 團派恐失勢

同時，一些高級官員被調任至半退休位子，如近來被免職的中國自然資源部前部長陸昊、轉任中國國務院發展研究中心的黨組書記和主任。觀察家指出，這反映出李克強與已退休的前中國國家主席胡錦濤「團派」人馬前景堪憂、未來恐失勢。「團派」曾被認為是習陣營的制衡力量，但在習近平領導強力反腐運動、遏制退休領導人影響力、剝奪總理對經濟事務的傳統主導地位後，習也鞏固了自己權力。

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