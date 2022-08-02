中國國企 染指索羅門深水港

澳洲媒體披露，中國國營企業正洽商購買索羅門群島一處擁有深水港及二次世界大戰時期簡易機場的林地，似乎準備在當地建造海軍基地。圖為中國駐索羅門群島大使館。（美聯社檔案照）

2022/08/02 05:30

對林業沒興趣 卻想買林地 澳媒︰似乎準備建海軍基地

〔編譯林雨萱／綜合報導〕就在外界普遍質疑中國與南太平洋島國索羅門群島簽訂安全協議的動機不單純之際，澳洲媒體一日披露，中國國營企業正洽商購買索羅門群島一處擁有深水港及二次世界大戰時期簡易機場的林地，似乎準備在當地建造一座海軍基地。

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林地附帶港口 還有簡易機場 遭併購恐對澳構成戰略威脅

澳洲廣播公司（ABC）報導，中國林業集團的代表團二○一九年造訪這片涵蓋科隆班加拉島（Kolombangar Island）大部分地區的林地，詢問碼頭的長度、海水的深度，卻對林業毫無興趣。被列為併購目標的科隆班加拉林業公司（KFPL），為台灣籍和澳洲籍股東所有，公司董事會曾在五月間致函澳洲工黨新政府，提醒坎培拉當局一旦該公司遭中方併購，將構成「風險和戰略威脅」。

據報導，澳洲外交事務和貿易部回覆KFPL董事會，聲稱澳洲政府不干預這項交易。澳洲外交部長黃英賢辦公室則向美聯社表示，澳洲駐索羅門群島高級專員史崔翰（Lachlan Strahan）定期和KFPL管理團隊接觸，並將持續這麼做，顯示澳洲對身為索羅門群島首選安全和發展夥伴的重視。

KFPL匿名消息人士透露，董事會希望澳洲政府介入這項交易。KFPL董事長英格利許（Matthew English）則不願對此事發表評論。

澳洲已和索羅門群島簽署安全協議，索國自去年底爆發暴動以來，澳洲出動警力在首都荷尼阿拉（Honiara）維持和平。在中國和索國簽署安全協議後，澳洲和美國擔心，中國軍隊將藉此進逼澳洲東北海岸外不到兩千公里處。儘管索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）堅稱絕不允許中國建立軍事基地，但國會議員陶興嘉（Silas Tausinga）指出，中國企圖在索國部署軍事資產，「澳洲當然要擔心。」

中國藉安全倡議 黑手伸入非洲

與此同時，香港南華早報報導，中國正利用今年四月提出的「全球安全倡議」，透過軍事訓練、共享情報和反恐行動，加強與非洲國家的軍事關係，更積極地干預非洲安全事務。中國透過「一帶一路」計畫在非洲興建港口、高速公路、水壩、鐵路和道路等基礎設施，讓中國得以利用保衛這些投資為由，擴大與當地的軍事合作。對中方而言，這是成本相對低廉的交易，能見度比建立軍事基地來得低，也不會引起美國等西方國家關注。

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