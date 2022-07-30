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    猴痘襲美 舊金山紐約州拉警報

    美國舊金山市廿八日因猴痘疫情升溫宣布進入公共衛生緊急狀態，圖為當地一名男子日前日抗議政府應提升猴痘疫苗供給量。〈美聯社〉

    美國舊金山市廿八日因猴痘疫情升溫宣布進入公共衛生緊急狀態，圖為當地一名男子日前日抗議政府應提升猴痘疫苗供給量。〈美聯社〉

    2022/07/30 05:30

    〔編譯林雨萱／綜合報導〕美國猴痘疫情擴散，全美病例總數達四千九百例，其中逾四成集中在舊金山市和紐約州，兩地廿八日宣布進入公共衛生緊急狀態。

    已經四千九百病例 兩地佔4成

    舊金山猴痘病例數在一週內增加近一倍至二六一例，市長布里德（London Breed）宣布該市自八月一日進入公衛緊急狀態，這讓官員免去繁複行政程序、有效動員資源、加速制訂緊急計畫，由州和聯邦政府提供相關補助。

    布里德說，「緊急狀態非常明確地顯示，我們迫切需要更多疫苗和治療」，當前疫苗不足以提供全數高風險接觸者施打。代表舊金山的民主黨籍州參議員魏納（Scott Wiener）說，這項決定能夠促進擴大篩檢和疫苗施打，同時對聯邦政府施壓，促使他們採取強烈果斷的措施。

    紐約州當前猴痘病例已超過一千二百例，衛生部長巴塞特（Mary Travis Bassett）廿八日宣布進入公衛緊急狀態，同時追溯自六月一日生效，讓地方政府的回應措施和預防活動取得額外補助，抑制猴痘在社區擴散以保護紐約民眾。

    世界衛生組織（WHO）廿七日表示，已有七十八個國家通報逾一萬八千個猴痘病例，其中七成分布在歐洲、其餘則在美國，至今已有五例死亡。

    菲律賓廿九日也出現首例猴痘，感染個案現年卅一歲，去過有猴痘病例的國家，在菲國有十名密切接觸者。

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