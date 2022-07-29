日第7波疫情 主流病毒BA.2.75傳染力強3倍

本現正處於其「第七波」的武漢肺炎疫情。圖為28日東京都新宿車站附近，熙熙攘攘的逛街人群都戴著口罩。（歐新社）

2022/07/29 05:30

單日破23萬例 可能取代BA.5變異株

〔編譯茅毅／綜合報導〕日本目前的「第七波」武漢肺炎疫情持續擴大，京都大學教授西浦博分析，武肺病毒Omicron變異株BA.5，在日本可能被傳染力更強的BA.2.75取代，成為主流病毒株。日本廿八日新增廿三萬三○九四起確診病例和一一四起死亡病例，除單日確診病例創該國新高外，也是繼廿三、廿七日以來，日本第三度單日破廿萬人染疫。

又多九個突變 免疫逃脫能力強化

西浦在廿七日召開的厚生勞動省專家會議中指出，BA.2.75比起現在的主流病毒株BA.5，感染力高約三倍，全球正對此加強警戒。根據日本國立感染症研究所，BA.2.75乃曾是主流病毒株的BA.2系統之一，比BA.2多九個突變，其中一個胺基酸突變被認為可能強化其免疫逃脫的能力。其取自希臘神話「半人馬」的綽號就來自突變部分的特異。

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印度染疫重症化風險程度尚不明

根據印度六月時的通報，BA.2.75即逐漸取代BA.5，恐逃脫接種武肺疫苗產生的免疫力，染疫後重症化的風險程度尚不明，愛知縣與神戶市已通報案例，東京都廿一日亦宣布有兩人感染BA.2.75。東京都政府的防疫晨會指出，自十二至十八日對東京居民的篩檢中，疑似感染BA.5的人數佔八十三．三％。

西浦依全部檢體中的比例等試算，日本單日若三萬人染疫，其中將有一八四人感染BA.2.75。他認為，這顯示該新型變異株已在東京開始流行，從印度的情況來看，日本第七波疫情的主流病毒株有可能由BA.2.75取代。前述專家會議中還引述美國阿肯色州州立大學的研究提到，BA.2.75在印度的傳播速度，比BA.5快三．二四倍。

日本上週確診近97萬例 全球最多

全日本四十七個一級行政區「都、道、府、縣」中，廿八日有十八個通報單日確診數創新高，東京新增四萬四○六例確診，首次突破四萬例大關。專家警告，疫情目前正呈現「爆發」的感染狀況，若照現在的速度，預測確診數約為「第六波」武肺疫情高峰時的三倍。世界衛生組織（WHO）指出，日本上週共確診近九十七萬例、全球最多。

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