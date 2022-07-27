疑暗助紅箭12 中派兵赴俄軍事競賽

俄羅斯國防部長紹伊古（左）和中國國防部長魏鳳和（右）去年八月在寧夏青銅峽視察中俄聯合軍演。（美聯社檔案照）

2022/07/27 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭進入第一五三天，儘管美國官員稱至今尚未發現中國有在軍事上和經濟上支持俄羅斯侵略戰爭的行動，不過有消息傳出，俄軍可能使用中國製的紅箭12反坦克飛彈；此外，俄羅斯在俄烏戰爭後，首次舉辦軍事比賽，中國也將派兵參加。

傳俄使用中國反坦克飛彈

俄羅斯「自由媒體」網站日前報導，北約坦克囂張不了幾天了，因為中國研製出最先進的反坦克武器，「北約坦克將因為中國紅箭飛彈而燃燒」。中國官媒環球時報旗下的微信官方公眾號「樞密院十號」隨後稱，俄媒報導提到的，就是中國「紅箭」系列反坦克飛彈中的最新型號「紅箭12」，還嘲諷俄媒誤用「紅箭10」照片。似乎間接坦承的確有中國武器進入烏俄戰場，不過相關報導未獲基輔或北約證實。

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官媒央視則報導，中國近日已派出隊伍及運送武器裝備到俄羅斯，參加下月舉辦的「二○二二國際軍事比賽」，這是烏俄戰爭爆發後這項國際軍事比賽首次舉辦，中國屆時也會在境內舉辦三項比賽。

俄羅斯國防部六日公布，今年的賽事將於八月十三至廿七日舉行，計畫舉辦卅六項賽事，目前已有卅七個國家和地區的二七五支隊伍參與。這個國際軍事比賽在二○一五年首次舉行，本屆是二月廿四日俄羅斯入侵烏克蘭後首次舉辦。

在戰場情勢方面，烏克蘭廿六日表示，俄軍接連對烏國南部港口城市敖德薩附近黑海沿岸地區，及尼古拉耶夫市的目標多次發動飛彈攻擊。俄羅斯數天前就曾經攻擊敖德薩港，現在再次出手，令人懷疑恢復烏克蘭穀物出口的協議能否得到落實。

此外，頓內茨克州長基里蘭科稱，在過去廿四小時內，由於俄軍試圖突破烏克蘭的防禦，頓內茨克前線附近的許多定居點遭到攻擊，「整個領土都處於砲火之中。敵人正在摧毀民用基礎設施。」

頓內茨克親俄區油庫遭襲

親俄分離份子控制的頓內茨克市一座油庫，廿五日傳出遭烏軍砲擊而起火，火勢持續數小時。烏克蘭官員曾表示，隨著從西方獲得遠程火砲和榴彈砲，軍方正專注於攻擊俄羅斯的後勤和指揮陣地。

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