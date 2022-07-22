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    戰爭149天 烏第一夫人美國會演說

    烏克蘭第一夫人歐倫娜廿日在美國國會山莊，向聯邦參眾兩院議員發表演說。（美聯社）

    烏克蘭第一夫人歐倫娜廿日在美國國會山莊，向聯邦參眾兩院議員發表演說。（美聯社）

    2022/07/22 05:30

    請求助烏有保衛家園及在家園中活著醒來的權利

    〔編譯茅毅／綜合報導〕俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭進入第一四九天。烏克蘭第一夫人歐倫娜（Olena Zelenska）廿日透過口譯對美國聯邦參眾議員發表十五分鐘的演說，籲請美方提供基輔更多援助，使烏克蘭能夠對抗俄國發動的「飢餓遊戲」，尤其美國援助的武器，可有助確保獲得一場「共同的大勝利」。

    請求供應更多武器 打贏「飢餓遊戲」

    飢餓遊戲取自同名系列小說及其改編電影，故事描寫人與人相互獵殺。歐倫娜播放該國兒童死傷的影片，包括一名正在德國學習如何用義肢的三歲男童。她說，烏克蘭如今有多少像他這樣的孩子、有多少像這樣的家庭恐怕仍遭戰爭摧毀，這些就是俄國的飢餓遊戲！

    歐倫娜向美國國會議員請求供應基輔更多武器，不會被用來對別人發動戰爭的武器，而是用來保衛家園以及在家園中活著醒來的權利。她表明，「答案就在華府，幫我們阻止這場對烏克蘭的恐怖活動，這會是我們以生命、自由和追求快樂為名的聯合大勝利」。自烏俄戰爭二月開戰以來，美國已提供總值八十億美元（約二四一三億台幣）的安全協助。

    盟邦擬提供新戰機 將擴大西方介入程度

    另一方面，華盛頓郵報廿日報導，美國空軍參謀長布朗等美國高官同日不諱言，美國及其盟邦正考慮是否提供烏克蘭新戰鬥機，並代訓其戰機飛行員。該報導認為，此舉將大幅擴大西方國家介入烏俄戰爭的程度。

    布朗說，他雖不會臆測可能移交給烏軍哪型戰機，惟西方對如何加強烏軍機隊、包括提供新型戰機的討論持續進行。自開戰以來，烏克蘭空軍就遭俄方壓制，克難地使用米格（MiG）戰機和其他冷戰時期的飛機。布朗提到包括供應美製或部分歐製戰機的幾種可能性，選項有瑞典製的「獅鷲」（Gripen）戰機、法國製的「飆風」（Rafale）與英國等歐洲四國合作研製的「颱風」。

    英國國防大臣華勒斯廿一日亦宣布，英方將再送交烏克蘭幾十門大砲和一六○○具反坦克武器。路透報導，這使開戰以來，英國對烏的軍事援助總值達廿三億英鎊（約八四二億台幣）。美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯引述美方對俄軍戰損的最新情資指稱，俄軍已在烏克蘭陣亡約一萬五千人，另有多達四．五萬人受傷。此外，尚無情報顯示六十九歲的俄國總統普廷健康狀況不佳。俄國外交部發言人沙卡洛娃廿一日則聲稱，未就與基輔和談一事，跟華府有過接觸。

    在眾議院議長裴洛西（左）介紹下，歐倫娜籲請美國國會議員給予烏克蘭更多軍事及經濟援助。（歐新社）

    在眾議院議長裴洛西（左）介紹下，歐倫娜籲請美國國會議員給予烏克蘭更多軍事及經濟援助。（歐新社）

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