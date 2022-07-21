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    比利時國防部遭駭 控中國網軍駭侵

    比利時外交部指控，中國駭客組織針對該國國防部和內政部發動惡意活動，嚴重影響其主權、民主、安全和整個社會。（法新社檔案照）

    比利時外交部指控，中國駭客組織針對該國國防部和內政部發動惡意活動，嚴重影響其主權、民主、安全和整個社會。（法新社檔案照）

    2022/07/21 05:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕跟以往亂槍打鳥式的駭客攻擊不同，中國近年有系統地規劃網軍部隊利用「進階持續性威脅」（APT）手段，對國外目標發動攻擊。比利時外交部十八日發布聲明，指駭客組織針對比利時國防部和內政部發動的各項活動，嚴重影響其主權、民主、安全和整個社會；比國評估這些惡意網路活動，是由中國APT駭客組織所為。

    APT是一種最近常見的網路攻擊型態，攻擊者往往是相當龐大且有組織的駭客集團，並非像一般的駭客事件可由單一駭客所為。遭比利時點名的三個中國APT駭客組織，代號分別為「APT27」、「APT28」及「APT30」，分別為「Gallium」、「Softcell」和「UNSC 2814」。

    比利時政府聲明中沒有說明中國網攻的性質，只是將其描述為「針對內政部聯邦公共服務（FPS）及比利時國防部的惡意網路活動，嚴重影響了我們的主權、民主、安全和整個社會。」

    去年一月，德國當局聲稱「APT27」 被發現鎖定德國當地企業下手。據報導，另一個APT團體「APT30」已經活躍了將近廿四年，自二○○四年以來，它一直在探索亞洲各地政府，尋找下手對象。

    比利時在聲明中，強烈譴責這些惡意的網路活動，強調這些活動違反了聯合國所有成員國認可的負責任國家行為準則。「我們持續敦促中國有關當局遵守這些準則」，並要求中國「採取所有必要措施」來調查此事。

    中國外交部否認

    中國外交部發言人汪文斌廿日回應比利時關於有駭客的指控，強調比方沒有事實根據。他表示，中方反對並依法打擊各種形式的駭客攻擊，不會對駭客攻擊進行鼓勵、支持或縱容，但北京堅決反對比方在沒有提出協查要求，更沒有提供事實依據的情況下，單方面宣稱所謂「中國駭客」攻擊這種不負責任的做法。

    汪文斌指出，網路安全是各國面臨的共同挑戰，「我們呼籲各方更多體現戰略自主，通過對話合作共同維護網路安全」。

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