聯合國新疆報告難產 路透踢爆：中國施壓阻擋

中國國家主席習近平近日前往新疆「調研」，新華社發佈他在當地受到民眾歡呼擁戴的照片。（美聯社）

2022/07/21 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕聯合國人權事務高級專員巴舍萊預計下月底卸任前，發表新疆人權調查報告。據路透獨家報導，中國正阻止這份報告公布。此外，北京以大外宣的方式，遮掩其在新疆侵害人權的政策，澳洲智庫澳洲戰略政策研究所（ASPI）廿日發布報告，指出中東與非洲這兩個地區對中國大外宣最買單。

巴舍萊五月訪問中國，但因行程均受中國安排，並強調只有「訪問」，沒有「調查」，軟弱的立場遭到人權團體嚴厲批評。六月間巴舍萊宣布因私人因素將放棄尋求連任，但承諾在八月卅一日卸任前，公布延宕數月的新疆報告。

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3國外交官、1人權專家證實

路透報導，根據他們取得的信件，中國在致巴舍萊的信中「強烈要求」巴舍萊不要公布相關報告，並強調報告如果公布，將加劇人權領域的政治化和集團對抗，破壞人權高專辦的可信度，並損害人權高專辦與成員國之間的合作。

報導稱，這封信件的真實性已得到三國外交官、一位人權專家證實。他們說，北京從六月下旬開始，即在駐日內瓦的外交使團中分發該文件，要求各國簽署以示支持。對此，中國駐日內瓦外交使團的發言人劉玉印沒有正面回應，只說最近有近百個國家在與新疆有關的問題上向中國表示支持，「並反對以人權為藉口干涉中國的內政」。

中國大外宣 中東非洲最買單

據ASPI報告指出，中國大外宣成功使各國政府和民間社會組織在新疆議題上大致保持沉默，其中大外宣效果最佳的區域是穆斯林國家以及非西方國家，在伊斯蘭合作組織的五十七個成員國之中，只有阿爾巴尼亞和土耳其譴責中國的新疆政策。報告還點出，中國政府對於不同地區採用不同大外宣策略，像是在中東與非洲，中國會挑動該國的反種族主義與反殖民主義，至於面對西方國家時，中國會將目標訂在轉移公眾的注意力。

此外，報告發現，中國在臉書上的外宣行動，成效比其他平台好，原因在於臉書上反駁的聲音比較少，相較來說，推特是記者、維權人士和學者的主要平台，因此北京大外宣推動相對不易。

中國國家主席習近平近日視察新疆，專家解讀此行目的之一在凸顯新疆維穩有成。據自由亞洲電台報導，習到訪前夕，烏魯木齊市有近千人臨時轉移南疆，強制接受一個月「法制教育」。

此外，新疆伊犁州特克斯縣公安局一名哈薩克族協警托合塔爾江．山拜，兩個月前被當地警察從家中帶走，目前羈押在當地看守所。他的姊姊告訴自由亞洲電台，弟弟被指轉發「敏感」影片；而她本人曾被關「再教育營」逾年，期間遭強制性墮胎。

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