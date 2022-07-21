人口販運評比 中國連6年吊車尾列第三類黑榜

美國國務卿布林肯十九日主持國務院年度「人口販運問題報告」發布會。（法新社）

2022/07/21 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國國務卿布林肯十九日在國務院年度「人口販運問題報告」發布會上指出，二○一七年起連續五年被列為狀況最嚴重第三類國家的中國，仍未為打擊人口販運做出重大努力，因此今年仍與伊朗、北韓、古巴、俄羅斯等廿一國並列評比最差的第三類。他特別點出，中國國家主席習近平一三年提出投資外國基礎建設的經濟戰略「一帶一路」罔顧人權，受騙赴海外參與計畫的中國百姓及當地民眾一律付出「強迫勞動」的「隱形成本」。

美國務院點名中國一帶一路陷入債務奴役 勞工慘遭剝削

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「人口販運問題報告」評估對象含美國在內，共一八八國和地區，依人口販運嚴重程度分三類。布林肯十九日指出，此問題目前在全球約有二五○○萬名受害者，表現不力的越南、柬埔寨、汶萊、澳門今年下降到第三類，和維持同級的中、俄兩國歸為同類。

伊朗北韓俄羅斯也一起墊底

報告指出，中國仍有「普遍的強迫勞動政策或模式」，包括持續以「職業培訓」和「去極端化」為名，在新疆維吾爾自治區大規模任意拘押維吾爾族等信奉伊斯蘭教的少數族裔，並將掌控魔爪伸向中國其他省分及海外。

另一方面，中國主導「一帶一路」的「強迫勞動」受害者在應聘時被騙，簽約後一步步陷入債務奴役、工資被扣、契約違規、旅行和身分證件遭扣押等不利情況。布林肯以中國工人張強為例，稱此人去年赴印尼參與「一帶一路」計畫，抵達當地後卻被收走護照，簽約所載工資不及最初承諾且工時拉長；向中國駐印尼大使館求助未果後，選擇偷渡到馬來西亞卻被捕，接下來將被遣返回中國。

報告強調，「所有國家都應能在不犧牲對人權尊重的情況下追求發展機會」，「對『一帶一路』計畫感興趣或目前正進行『一帶一路』計畫的國家，必須確保他們的公民、中國國民和其他移工免受人口販運」，包括計畫所在國須審視招聘合約，以確保自家公民免於受騙上當遭剝削的命運。

批江蘇鐵鍊女只是樣板 後續究責不明

報告也特別關注中國江蘇省徐州豐縣八孩女事件。但美人權組織「中國婦權」創辦人張菁認為，中國官方依舊「只是擺擺樣子」，生八胎的「鐵鍊女」做為人口販運受害者，表面上雖成中國官方二○一七年以來首度起訴「不涉及跨國因素」人口販運案的受益者，至今卻背景、下落及究責官員不明。

根據報告，俄國、阿富汗、緬甸、古巴、伊朗、北韓以「國家支持人口販運」，另存有「記錄在案的人口販運『政策或模式』」，除了國有相關產業存在強迫勞動，國有單位甚至存在性奴役，僱用或招募兒童兵。布林肯指出，俄國二月廿四日以來進犯烏克蘭，因此大量流離失所的烏人成了人口販運的潛在受害者。

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