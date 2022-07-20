環境破壞 澳無尾熊瀕臨滅種

不幸遭澳洲叢林大火洗禮的無尾熊受傷又脫水，2019年11月2日在澳洲新南威爾斯州的「麥覺理港無尾熊醫院」接受治療。（法新社檔案照）

2022/07/20 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕澳洲政府十九日發布五年期《環境狀態》報告指出，當地特有野生的無尾熊正因叢林大火、乾旱、棲地消失、全球暖化等問題面臨滅亡命運，更有其他許多物種瀕危中，上世紀初以來澳洲陸地均溫升高攝氏一．四度的氣候正造成破壞加速，為避免物種持續滅絕的慘劇發生，呼籲大幅度採取行動，以扭轉科學家憂心的海上、陸地動植物「不幸與惡化」狀態。

世界自然基金會（ＷＷＦ）澳洲分會直指此報告「令人心碎」，但相信它將是帶動更強大投資與法律來保護澳洲野生生物與荒野的「轉折點」。

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五月聯邦大選變天後上任的澳洲環境與水務部部長普莉貝絲（Tanya Plibersek）表示，其實前朝政府去年十二月就收到這份「講述澳洲環境危機與衰退」之「令人震驚的文件」，卻從未發布。她矢言「不會逃避現實」，將成立新的國家公園和海洋保護區，以實現二○三○年以前保護澳洲三成陸地和海域的目標，另將耗資二．五億澳元用在受威脅物種上。

根據這份報告，澳洲一九至二○年「黑色夏季」的叢林大火燒掉逾八百萬公頃的原生植披，導致十至卅億隻動物喪命或流離失所，無尾熊九％棲地夷為平地；一九九○年代以來，數百萬公頃起跳的原始森林遭砍伐；受威脅物種的棲地在二○○○至一七年間有逾七百萬公頃在未經澳洲環境保育法規的評估下遭清除；具有國家重要性的動植物種五年來有逾兩百萬種成為澳洲環境法規定義的受威脅物種一員；澳洲失去的哺乳動物物種比其他大陸都多，被列為面臨威脅加大的物種數量在五年內增加了八％，包括五三三種動物和一三八五種植物，物種減少的惡化速度在全球最富有國家中名列前茅，恢復受威脅物種的生機需要一年花費十七億澳元（約台幣三五○．四二億元）。

報告另指出，澳洲城市快速增長也帶出都市高溫、污染和廢棄物，引發水資源及能源問題。以澳洲人口最多的雪梨市為例，它在發展過程中失去原生植被逾七成；雪梨港的雨水渠污染濃度是海港原始狀態廿倍，形成污染熱點。此外，繼海洋熱浪一六、一七、二○年導致大堡礁大規模珊瑚白化，政府三月一份報告發現大堡礁再有大規模白化現象。

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