《寶可夢》人氣卡牌組開賣！好市多湧現「暴力互毆」搶購潮

近日美式賣場好市多（Costco）販售寶可夢卡牌套組，卻傳出大量消費者為商品大打出手。（圖擷取自@DisguisedToast、@Bombadilla4000 社群平台「X」，本報合成）

2025/01/24 14:48

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本任天堂知名IP《精靈寶可夢》（Pokemon，舊譯︰神奇寶貝）問世後不斷推出各種周邊，其中「寶可夢卡牌」（Pokemon cards）系列，更是吸引無數全球粉絲收集。近日美式賣場好市多（Costco）販售寶可夢卡牌套組，卻傳出大量消費者為商品大打出手，場面一度失控，導致店家不得不祭出「限購令」。

綜合外媒報導，寶可夢卡牌時常吸引大批粉絲收藏、搶購，很大原因是將其視為新型「理財」產品，因為不少稀有的特殊寶可夢卡牌，在二手市場價格會不斷飆升，可賺取至少2倍以上價差。近期寶可夢推出「151 Blooming Waters」高級典藏卡牌套組合包，預計在今年2月起，在BestBuy、沃爾瑪（Walmart）和其他零售商上架。

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其中，美國好市多從上週開始販售「151 Blooming Waters」，該卡牌套組合包原售價為120至150美元（約新台幣3962至4953元），好市多以不到60美元（約新台幣1980元）的優惠價上架，不僅吸引寶可夢粉絲到店購買，更成為不少高價轉賣者、黃牛的目標，最終引爆前所未有的可怕搶購風潮，甚至發生多起暴力衝突的情況。

從網路流傳的多段影片顯示，一群成年消費者在好市多賣場大打出手，奮不顧身搶光架上的寶可夢卡牌套組合包。還有人直接扭打在一起，一名身穿綠色外套的男子，在爭奪卡牌時，與另一名拿著2盒套組合包的年輕男子死死纏鬥在一起；另一名消費者則放聲哭訴「我從早上7點就一直在這裡了」，現場圍觀者試圖調解，但場面依舊混亂。

報導指出，事發當天警方並未被叫到現場處理，也沒有人被逮捕，這些暴力事件由好市多賣場內部自行處理，尚未傳出任何嚴重傷害報告。

針對這波瘋狂的搶購潮，好市多目前已實施「每人每日限購一組」的政策；還有好市多員工透露，賣場也有安排人手在寶可夢卡貨架附近站崗看守，以確定消費者「清楚規定」。

There's another video that shows that guy in hat assaulting people pic.twitter.com/vZPugfVFMY — Dad （@Bombadilla4000） January 16, 2025

the asian man with the green jacket was just trying to buy them for his sons birthday too and the other guy snatched them ???????????? pic.twitter.com/UXqJ5AhZNu — alison （@aloeson） January 16, 2025

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