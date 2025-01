《寶可夢》人氣卡牌組開賣！好市多湧現「暴力互毆」搶購潮

2025/01/24 14:48

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕日本任天堂知名IP《精靈寶可夢》(Pokemon,舊譯︰神奇寶貝)問世後不斷推出各種周邊,其中「寶可夢卡牌」(Pokemon cards)系列,更是吸引無數全球粉絲收集。近日美式賣場好市多(Costco)販售寶可夢卡牌套組,卻傳出大量消費者為商品大打出手,場面一度失控,導致店家不得不祭出「限購令」。

綜合外媒報導,寶可夢卡牌時常吸引大批粉絲收藏、搶購,很大原因是將其視為新型「理財」產品,因為不少稀有的特殊寶可夢卡牌,在二手市場價格會不斷飆升,可賺取至少2倍以上價差。近期寶可夢推出「151 Blooming Waters」高級典藏卡牌套組合包,預計在今年2月起,在BestBuy、沃爾瑪(Walmart)和其他零售商上架。

其中,美國好市多從上週開始販售「151 Blooming Waters」,該卡牌套組合包原售價為120至150美元(約新台幣3962至4953元),好市多以不到60美元(約新台幣1980元)的優惠價上架,不僅吸引寶可夢粉絲到店購買,更成為不少高價轉賣者、黃牛的目標,最終引爆前所未有的可怕搶購風潮,甚至發生多起暴力衝突的情況。

從網路流傳的多段影片顯示,一群成年消費者在好市多賣場大打出手,奮不顧身搶光架上的寶可夢卡牌套組合包。還有人直接扭打在一起,一名身穿綠色外套的男子,在爭奪卡牌時,與另一名拿著2盒套組合包的年輕男子死死纏鬥在一起;另一名消費者則放聲哭訴「我從早上7點就一直在這裡了」,現場圍觀者試圖調解,但場面依舊混亂。

報導指出,事發當天警方並未被叫到現場處理,也沒有人被逮捕,這些暴力事件由好市多賣場內部自行處理,尚未傳出任何嚴重傷害報告。

針對這波瘋狂的搶購潮,好市多目前已實施「每人每日限購一組」的政策;還有好市多員工透露,賣場也有安排人手在寶可夢卡貨架附近站崗看守,以確定消費者「清楚規定」。

There's another video that shows that guy in hat assaulting people pic.twitter.com/vZPugfVFMY

the asian man with the green jacket was just trying to buy them for his sons birthday too and the other guy snatched them ???????????? pic.twitter.com/UXqJ5AhZNu