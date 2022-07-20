全球安全倡議 習近平獨裁宣言

美國學者警告，習近平「全球安全倡議」提到堅持「安全不可分割原則」，意即力圖推翻當前全球秩序、重新以中國為中心劃分國際勢力範圍，不可輕忽。（法新社檔案照）

2022/07/20 05:30

反美領導的國際秩序

〔編譯林雨萱／綜合報導〕美國之音（VOA）中文網十九日報導，美國學者警告，中國國家主席習近平今年四月在博鰲論壇發表的「全球安全倡議」雖然未在國際社會引起很大回響，然此重新包裝北京外交事務原則的宣示借用俄羅斯主張，有可能成為中國根本修改國際秩序的重大計畫，意即力圖推翻當前全球秩序、重新以中國為中心劃分國際勢力範圍，不可輕忽。

根據報導，美國麻省理工學院政治學教授傅泰林（M. Taylor Fravel）指出，習近平「全球安全倡議」提到堅持「安全不可分割原則」，這是新的、中國外交部文件先前不曾提過，「它來自俄羅斯的原則」；該倡議致力否認美國做為全球安全參與者的合法性，無論是習近平講話或中國外長王毅後來的論述，「主要都是針對美國，針對美國領導的國際秩序」。

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華府智庫大西洋理事會全球中國中心資深研究員蘇曼（Michael Schuman）在「大西洋月刊」撰文指出，可將「全球安全倡議」稱作「獨裁者宣言」，其原則和做法將帶來一個更友善於專制政權的全球體系；該倡議更可能成為一個以中國為中心、主要由非自由國家和扈從中國國家組成圈子的意識形態基礎之一環。

德州大學奧斯汀分校林登．約翰遜公共事務學院副教授格雷滕斯（Sheena Chestnut Greitens）認為，「全球安全倡議」是中國官方二○一四年四月提出「總體國家安全觀」的外在表現與投射，後者的根本是中國政治安全觀，當前就是以習近平為核心所領導的一個「黨國和政權安全觀」，這種想法正在國際上測試、向海外擴張。

重新劃分國際勢力

前美國律師協會法治項目中國主任虞平表示，這表明中國想要藉此訂定新規則、「搞勢力範圍的均衡」，並不是尋求全球安全，如此，全球安全繫於各國實力、軍事、政治的現實劃分和平衡，「聯合國憲章」就被架空了；這是決定了一個新規則，就是勢力劃分，不再是全球安全的問題了。

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