歐盟5度援烏 資助成員國軍購

歐盟外長會議同意，將繼續撥款5億歐元軍援烏克蘭。圖為頓巴斯地區的烏軍18日操作牽引式榴彈砲。（路透）

2022/07/20 05:30

烏俄開戰以來 累計援助達779億台幣

〔編譯孫宇青／綜合報導〕歐盟成員國外交部長十八日達成政治協議，將第五度對烏克蘭提供軍事援助，金額為五億歐元（約一五五億台幣），烏俄開戰以來累計已達廿五億歐元（約七七九億台幣）。此外，隨著歐盟各國紛紛援烏，自身軍武庫存面臨短缺，歐盟執委會十九日提案，擬首度資助成員國聯合採購武器，金額同樣是五億歐元。

執委會將設5億歐元聯合採購武器補助款

「路透」報導，瑞典外長林德（Ann Linde）在聲明中表示，歐盟外長會議同意再從歐盟「歐洲和平機制」（EPF）基金中提撥五億歐元，持續為烏克蘭軍隊購買軍備和物資，包括致命性武器。據了解，由於歐盟禁止將正規預算用於資助軍事行動，歐盟去年三月另設ERF，訂下七年期五十六億歐元的額度上限，可用於支援管控衝突、維護國際和平。不過，烏俄交戰五個月以來，ERF半數資金已用於支援烏克蘭，若衝突未能平息，歐盟往後如何繼續支援烏克蘭仍是未知數。

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部分國家已討論共同採購飛彈、砲彈

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示，雖然俄國總統普廷認為民主國家軟弱不堪，期盼各國陷入「民主疲乏」，但他一直向烏克蘭表示，歐盟不會放棄烏克蘭。

英國「金融時報」指出，歐盟負責內部市場業務的執行委員布勒東（Thierry Breton）透露，歐盟執委會提案設立一筆五億歐元的補助款項，鼓勵至少三個成員國聯合採購武器，以充實因援助烏克蘭而空乏的軍備，這將是歐盟首次動用稅收資助武器共同採購計畫。布勒東表示，「今天我們踏出歐盟防衛整合的歷史性一步，該提案將讓歐盟各國團結軍援烏克蘭後，重新補足自身部分庫存」，俾便公共資金得到更佳運用，並振興歐洲產業基礎。

熟知計畫的歐盟官員透露，若成員國在烏俄開戰的兩年內從歐洲國防企業採購武器，將獲歐盟補助十％到十五％費用；儘管這筆補助款僅佔歐盟兩年國防預算的一小部分，但若實施成功，額度有機會調升。事實上，某些國家已開始討論共同採購可攜式地對空飛彈、反坦克飛彈和砲彈。據報導，烏俄戰爭不僅促使各國提高對俄國威脅的意識，也推動各國增加國防預算，總計新增額度超過兩千億歐元。

俄軍難以維持有效攻擊 平民傷亡加劇

與此同時，烏克蘭政府十九日指出，俄軍持續以砲彈和飛彈攻擊東北部蘇米市、南部尼古拉耶夫和敖德薩等地，也不斷對前線以外的烏國各地採取遠程攻擊，導致大量平民傷亡，開戰迄今已發射逾三千枚巡弋飛彈及無數砲彈。英國國防部戰情報告則指稱，俄軍開戰以來難以維持有效攻擊的問題，可能愈來愈嚴重，除了人力不足外，援兵是該支援頓巴斯前線，還是前往南部赫爾松地區因應烏軍反攻，也令俄軍高層舉棋不定。

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