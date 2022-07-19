清零再破功 中國逾20省市 封鎖2.64億人

中國政府「清零」（零確診）政策再次破功，逾二十個省市的四十一座城市面臨不同程度的封鎖措施，約二．六四億人處在完全或部分封鎖狀態；圖為上海核酸檢測站。（路透）

2022/07/19 05:30

影響18％經濟活動 全球復甦添變數

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國政府「清零」（零確診）政策再次破功，十七日境內新增確診和無症狀病例共五九八例，逾二十個省市的四十一座城市面臨不同程度的封鎖措施，約二．六四億人處在完全或部分封鎖狀態，影響約十八．七％的經濟活動，除了本國民怨四起，也為全球經濟復甦增添變數。

中國政府 年耗6兆元執行動態清零

分析指出，中國政府一年估計耗費一．四五兆人民幣（約六兆台幣）執行「動態清零」政策，但隨著高傳染力的變異株接連出現，「清零」愈發難見效。英國免疫及病理學家坎寧（Denis Kinane）推測，Omicron BA.5亞變異株數月內將成為中國境內主要病株。

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中國國家衛生健康委員會指出，境內十七日新增確診一六七例，本土佔一一七例，無症狀者新增四三一例，本土佔三九三例，甘肅、廣西、安徽等地最多。官媒「健康時報」指出，境內已逾二十個省市再現本土疫情，十七日確診總數更創下七月以來新高。

廣西壯族自治區北海市因六天內超過五百人染疫，當局緊急管控，逾兩千名旅客被迫滯留。四川省首府成都因發現Omicron BA.2.12.1變異株，尚不清楚源頭，十八日起管控七天。天津也因發現兩起本土病例，再次篩檢一千兩百多萬居民。北京已一週未通報本土病例，但當局發現兩名疑似病例後，下令封鎖一個住宅大樓。

尚未從封城兩個月夢魘中回神的上海市，十六區中有九區將在十九日至二十一日展開全員篩檢。當地王姓居民向「日經亞洲」表示，「這聽起來像在浪費資源，而且根本沒解決問題」。

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