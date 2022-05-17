加州教會槍擊 台裔1死5傷

美國南加州一座基督教長老會教堂傳出槍擊案，至少造成一死五傷，凶嫌與死傷者均為台灣裔僑民。（路透）

2022/05/17 05:30

凶嫌也是台裔 當場被逮

〔編譯陳成良、記者呂伊萱／綜合報導〕在美國紐約州水牛城發生十死三傷的重大槍擊案後，加州橘郡拉古納伍茲市（Laguna Woods）一座基督教長老會教堂十五日又傳出槍擊事件，造成一人死亡、五人受傷，其中四人重傷，凶嫌當場被制伏，警方正調查其動機。我駐洛杉磯辦事處表示，凶嫌與死傷者均為台灣裔僑民。

我駐處緊急應變協助家屬

外交部昨向無辜傷亡者及親屬表達慰問與哀悼；我駐洛杉磯辦事處並已啟動緊急應變計畫，將持續瞭解家屬需求，並即時提供所需協助，駐美代表蕭美琴也推文表達震驚與悲痛。針對近期陸續發生重大意外災害及治安事件，僑委會也指示駐外僑務人員留意僑民安全，並透過各地急難救助協會與當地政府及警政機關密切聯繫，保護僑民生命財產安全。

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拉古納伍茲位於洛杉磯東南方約八十公里處，當時「爾灣台灣基督長老教會」（Irvine Taiwanese Presbyterian Church）近四十名會眾，下午約一時卅分正在事發地點「日內瓦長老會教堂」（Geneva Presbyterian Church）舉行禮拜後的午餐會。據稱凶嫌開第一槍後，一名四十幾歲的鄭姓醫師衝上前去試圖制止，卻被開槍擊斃。教會的前主任牧師張宣信則趁凶嫌裝填子彈時，以椅子從後面重擊其頭部，其他教友趁機一擁而上將他制伏，以延長線綁住他的雙腳，奪走他身上兩把手槍。

該教會大多數成員是受過高等教育的年長台灣移民。橘郡副警長海洛克（Jeff Hallock）說，警方接獲報案趕到現場時，槍手已被制伏在地。據稱凶嫌現年六十八歲，來自拉斯維加斯，犯案動機仍待釐清。據稱該名鄭姓醫師並不常去這間教會，十五日是陪母親去卻不幸遇難。根據警方丈公布的資料，傷者為四男一女，年齡介於六十六歲到九十二歲之間。

水牛城槍手 犯案前發表宣言

前一天，十八歲的白人至上主義者簡壯（Payton Gendron）在水牛城黑人社區一家連鎖超市邊開槍逞凶邊直播，造成十人死亡、三人受傷，死傷者中有十一人為非裔，據信與種族仇恨有關。美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，簡壯被控犯下一級謀殺罪，且疑似在犯案前發表一份長達一八○頁的宣言，指稱某個陰謀集團正試圖透過移民、跨種族婚姻及最終的暴力，使美國白人遭有色人種取代。警方透露，簡壯一年前曾遭警方拘留，並接受心理評估，但隨即獲釋。

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