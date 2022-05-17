芬蘭瑞典前進北約 美國防部願助抗俄

在芬蘭15日宣布準備申請加入北約後，瑞典政府16日正式表態跟進。圖為瑞典去年10月舉行Swenex軍事演習。（美聯社檔案照）

2022/05/17 05:30

兩國將於本週內一起提交申請

〔編譯孫宇青／綜合報導〕芬蘭十五日宣布準備申請加入北大西洋公約組織（NATO）後，瑞典政府十六日也正式表態跟進，可望在本週內一起提交申請。俄羅斯則警告兩國，此舉對歐洲安全並無助益，甚至會帶來「長遠後果」。美國國防部則表示，一旦芬、瑞兩國在申請入盟期間遭遇俄國軍事威脅，美方願意提供軍援。

普廷︰軍事設施若擴張 將回應

對此，俄羅斯總統普廷十六日表示，俄國與芬、瑞並無紛爭，但若兩國境內日後出現軍事基礎設施擴張情況，俄國必將有所回應。芬蘭總統尼尼斯托透露，日前他在電話中告知芬蘭有意加入北約時，對方態度「冷靜」，令人驚訝。

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瑞典總理安德森十六日宣布，將申請加入北約，「瑞典國會廣大多數支持加入，這對瑞典及瑞典人民是最棒的事。」據了解，安德森所屬的「社會民主黨」、最大在野黨「溫和黨」、第三大黨「瑞典民主黨」均表支持。反對的「左派黨」認為，瑞典繼續支援烏克蘭、抵制俄羅斯才是要務，而非申請加入北約。不過，安德森日前也強調，將向北約表達不願在境內部署核武及外國永久軍事基地的想法。

芬蘭總統尼尼斯托和總理馬林十五日宣布準備申請加入北約後，當天即向國會提交議案，強調「我們的安全環境已在根本上發生變化，俄羅斯是唯一對歐洲安全造成威脅，且此刻公開發動侵略戰爭的國家」。芬蘭國會翌日展開馬拉松式辯論，據稱兩百名議員中有多達一五○人要求發言。美國聯邦參議院共和黨領袖麥康奈十六日抵達赫爾辛基，與尼尼斯托會談後強調，「美國的目標就是儘快批准申請案。」

克里姆林宮密切關注芬、瑞兩國申請加入北約。俄國副外交部長雷雅布可夫說，兩國加入北約是個錯誤，將產生深遠影響，「此事將導致軍事緊張上升、可預測性降低。」美國國防部發言人柯比十五日接受英國廣播公司（BBC）訪問時，被問及一旦芬、瑞兩國在申請入盟期間遭到俄國攻擊，美國是否會派兵應援？他答道，這兩國都擁有現代化軍隊，且與美國關係密切，美國可在必要時提供額外支援。

紐約時報分析，芬、瑞兩國軍隊與北約整合良好，是申請案可快速進行的條件之一；由此而見，兩國加入北約其實更具政治意義，意味歐洲安全環境不再有「中間地帶」，各國若不能處在北約保護傘下，就只能單獨應對俄國武力威脅。

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