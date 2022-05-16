美18歲白人槍殺非裔 11死傷

美國白人至上主義者簡壯十四日在紐約州布法羅一家超市邊開槍逞兇邊直播，造成十人死亡、三人受傷。圖為警方逮捕簡壯，準備將他押上警車。（路透）

2022/05/16 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國紐約州西部大城布法羅（Buffalo，意譯水牛城）十四日爆發據信與種族仇恨有關的槍擊案，一名全副武裝的十八歲白人男子特地花費數小時來到布法羅的一家超市行兇，還邊大開殺戒邊直播，造成十人死亡與三人受傷。犯嫌已遭警方逮捕。

布法羅警方指出，身穿軍用護甲、頭戴鋼盔的嫌犯裴頓‧簡壯（Payton Gendron）在當地時間十四日午後二時三十分（台灣時間十五日凌晨二時三十分）抵達案發的連鎖超市Tops Friendly Market後，先在停車場朝四人開槍，造成其中三人喪生，然後轉往店內行凶。身為退休警員的超市保全曾開槍攔阻，卻反而遭簡壯射殺身亡。簡壯在警方到場時，還一度朝自己頸部舉槍頑抗，稍後棄械投降。

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十多名死傷者中有十一人是非裔，兩人為白人。警方也證實，簡壯行凶時身上有攝影機，邊在超市逞兇邊直播。串流平台Twitch證實，簡壯透過其平台直播犯案過程，已將簡壯永久禁號。

美國總統拜登發表聲明感謝警方並譴責這起暴行，強調任何國內恐怖主義行徑，包括以白人民族主義意識形態為名所犯下的行為，皆有違美國價值。

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