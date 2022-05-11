南韓新總統就職》尹錫悅會日外相 盼改善兩國關係

日本外務大臣林芳正（左）十日參加南韓新任總統尹錫悅（右）就職，雙方舉行會談。（路透）

2022/05/11 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京十日報導〕以首相特使身分訪問南韓的日本外務大臣林芳正，十日參加南韓新任總統尹錫悅的就職典禮，並與尹錫悅舉行會談，雙方就合作改善惡化的日韓關係達成共識。林芳正還轉交首相岸田文雄的親筆信，岸田將南韓定位為「重要鄰國」，期待尹錫悅發揮領導力，排除影響日韓關係的阻礙。尹錫悅則表示，希望儘早與岸田會晤。

尹盼儘早會晤岸田

日韓關係在甫卸任的前總統文在寅任內降至谷底，包括韓方實質推翻慰安婦問題的日韓協定、徵用工賠償判決問題、停止日韓軍事情報保護協定（GSOMIA）、南韓海軍驅逐艦對日本巡邏機進行火控雷達照射等事件，日本媒體更稱雙方關係已跌到「史上最惡」狀況。

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尹錫悅代表的保守派在相隔五年後重掌政權，在就職前派遣代表團訪日，展現改善日韓關係的誠意，並邀請岸田出席就職典禮。日本在二○一三年前總統朴槿惠就職時，曾派時任副首相兼財務大臣麻生太郎出席；一七年文在寅當選隔日即宣誓就職，並未舉辦大型典禮。雖然日本國內保守派對政府派員出席南韓新總統就職典禮持反對態度，但岸田認為改善日韓關係刻不容緩，派遣林芳正擔任特使出席，也想試探南韓新政府有何具體解決方案。

共同社報導，林芳正在會談中指出，在當前國際秩序受到挑戰的情況下，日美韓三國合作的重要性，並強調日韓關係的改善刻不容緩。尹錫悅也直言很重視日韓關係，希望共同努力改善彼此關係，也期待儘早與岸田會晤。

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