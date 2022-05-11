拜登簽租借法案 加速軍援烏國

美國總統拜登9日在白宮簽署「2022烏克蘭民主防衛租借法案」，加速軍援烏克蘭速度。（彭博）

2022/05/11 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國會民主黨議員針對總統拜登上月提出的三三○億美元援助烏克蘭案，加碼至將近四百億美元，並且不再與武漢肺炎防疫經費法案綁在一起，以利援烏案盡快通過。消息人士透露，聯邦眾議院最快十日將表決此案。另外，拜登九日簽署重新啟動「租借法案」（Lend-Lease Act），也將加快美國提供烏國軍備的速度。烏克蘭總統澤倫斯基推文對此表示歡迎。

金援加碼至近1.16兆 眾院將表決

民主黨在拜登要求的三三○億美元之外，又增加三十四億美元援助軍備、三十四億美元用於人道協助，總金額達到三九八億美元（約一．一六兆台幣）。為了讓援烏撥款盡快通過，拜登要求議員將該法案與防疫經費案分開，「讓援助烏克蘭法案能馬上送到我桌上」。

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民主、共和兩黨都表示，支持增加對烏克蘭援助，而且會盡快批准這項緊急撥款案，但兩黨對援烏案是否應該與防疫經費或邊境管控政策案同案討論，有不同意見，導致援烏經費案卡關。此前，拜登政府動用「總統撥款權」動用資金提供烏克蘭武器，將在五月第三週用罄。

國務卿布林肯、國防部長奧斯汀在給眾院議長裴洛西、眾議院共和黨領袖麥卡錫和參、眾兩院關鍵委員會主席的信中說，軍方資金僅足以再援助基輔武器兩週，總統不需國會批准可動用的資金僅剩一億美元，預計這筆資金最遲將在五月十九日耗盡。

與此同時，拜登九日簽署「烏克蘭民主防衛租借法案」，即二次世界大戰期間美國支援歐洲盟友軍備，對抗納粹德國的「租借法案」現代版。此法將簡化美國軍援烏克蘭的程序，加快將武器送交給基輔當局的速度。拜登說，他選擇五月九日簽署具有象徵意義，因為前一天美國和西歐才剛分別紀念二戰歐洲戰場勝利，五月九日也是「歐洲日」，是紀念「經濟強大」且為「全球和平推動力」的歐盟成立之日。紐約時報則說，拜登藉此喚醒上個世紀為民主大戰的精神。

芬蘭瑞典 本週末申請加入北約

另一方面，芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）預定十二日宣布他對加入北大西洋公約組織（NATO）的立場，總理馬林（Sanna Marin）所屬的社民黨最晚也會在十四日宣布決定。由總統、總理和其他四名內閣部長組成的委員會，將於十五日開會，就是否加入北約做出最終決定。瑞典執政黨社民黨也預告，將於十五日公布北約問題的相關立場。所有跡象一致顯示，芬蘭和瑞典將在本週末前同步申請加入北約。

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