勝利日演說》普廷捍衛出兵決定 未提擴大動員

俄羅斯入侵烏克蘭的折損（至5/9）（資料來源：烏克蘭國防部整理：國際新聞中心）

2022/05/10 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯九日在首都莫斯科紅場舉行「勝利日」閱兵儀式，紀念前蘇聯擊敗納粹德國七十七週年，但總統普廷在演說中未如外界揣測，就烏俄戰爭做出重大宣示，而是批評西方國家對俄國造成威脅，迫使先發制人出兵烏克蘭。外界分析，普廷演說並未透露戰爭可能的發展，看似沒有新想法；英國國防大臣華勒斯更直言，普廷已表現出輕微的絕望。

英防相：普廷展現輕微絕望

普廷在長達十一分鐘的演說中，一再將對抗納粹德國侵略與此次烏俄戰爭相比，讚揚俄軍在頓巴斯打擊受納粹啟發的危險民族主義者，「為祖國和它的未來而戰」。他罕見論及俄軍死傷，承諾國家將盡全力照顧遺族。

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普廷還說，俄國去年十一月即提出安全協議，但遭西方拒絕後，對方又威脅在俄國邊界附近部署核武，因此俄國有必要對烏國展開特殊軍事行動，「這是唯一且正確的決定」。

烏國總統澤倫斯基則反駁，是俄國在烏國重現納粹主義，目前遭入侵的馬立波、赫爾松和克里米亞，二戰時正是由烏國人擊退納粹，「相信我們現在也能趕走佔領者。」烏國官員透露，烏東九日持續遭攻擊，包括四枚高精準「縞瑪瑙」（Onyx）飛彈襲擊敖德薩。另外，俄國副總理胡斯努林（Marat Khusnullin）八日造訪馬立波，聲稱將協助獲「解放」的領土重歸平靜，成為俄國踏足此地的最高階俄官。

閱兵活動在普廷演說後開始，出動坦克、防空飛彈，以及「亞爾斯」洲際彈道飛彈和可攜帶核彈頭的「伊斯坎德」短程彈道飛彈等武器，空中閱兵則因天候關係取消。但報導卻指莫斯科天氣晴朗，背後原因啟人疑竇。

美國有線電視新聞網指出，普廷演說仍企圖合理化攻烏決定，但幾乎沒有訊息能解讀俄國準備如何推進戰事，也未讓人覺得俄國可能放棄戰爭。英國蘇格蘭聖安德魯斯大學教授歐布萊恩（O’Brien）認為，普廷似乎已對烏俄戰爭「完全沒有想法」，若非他不了解真實情況，就是他刻意忽視；俄軍戰敗已在倒數計時。

華勒斯則說，普廷演說「表現出輕微的絕望」，「他只相信自己想相信的」；普廷及俄國將領的作為反映的正是二戰時的法西斯主義和暴政，重蹈上世紀極權政府的覆轍。

俄羅斯九日慶祝二次大戰戰勝納粹德國的「勝利日」，總統普廷前往「無名戰士墓」弔唁為國殉難的士兵。（美聯社）

俄有線電視遇駭侵 俄國衛星和有線電視也在「勝利日」遭到駭客入侵，留下「你的手上沾滿血」、「你手上沾滿數以千計烏克蘭人和數以百計孩童死亡鮮血」」、「電視和有關單位在說謊。向戰爭說不」等反戰訊息。（路透）

俄駐波蘭大使遭潑漆 俄羅斯入侵烏克蘭引發世人同仇敵愾！就在莫斯科九日舉行閱兵儀式紀念二次世界大戰「勝利日」之際，俄羅斯駐波蘭大使安德烈耶夫抵達華沙墓園、準備向戰死的蘇聯紅軍士兵獻花時，遭到抗議人士潑了滿臉猶如鮮血般的紅漆。（美聯社）

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