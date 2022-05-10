馬克宏推歐洲政治共同體 接納烏克蘭

加拿大總理杜魯道（左）八日拜訪基輔，力挺烏克蘭，杜魯道並宣布提供新一批武器裝備給烏國。（路透）

2022/05/10 05:30

德總理公開嗆俄

〔編譯陳成良／綜合報導〕五月八日是二次世界大戰歐洲戰場勝利七十七週年，德國總理蕭茲發表電視談話，強調協助烏克蘭抗俄是德國的歷史責任。德國國會下議院「聯邦議院」議長巴斯與加拿大總理杜魯道同日也先後拜訪基輔，力挺烏克蘭，杜魯道並宣布提供新一批武器裝備給烏國。此外，美國駐烏國代理大使克維恩（Kristina Kvien）也重返基輔，朝重啟大使館邁進一步。美國駐基輔大使館在「推特」發文稱，「美國與烏克蘭同在」。

加總理親訪基輔 增援軍武

歐盟理事會主席國法國總統馬克宏九日在「歐洲未來論壇」閉幕式上向歐洲議會表示，「我們支持且將持續支持烏克蘭」，確保俄國「永無法奪下烏克蘭」，並提議打造歐洲政治共同體，接納烏克蘭等國。他強調，歐盟不該是重建歐洲大陸的唯一途徑，財政危機、武漢肺炎疫情、戰爭都凸顯了歐盟的脆弱，因此希望進一步推動防禦，「以更好地保護位於歐盟邊界的 國家」。

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美代理大使重返基輔

歐盟執委會主席馮德萊恩說，希望戰爭能讓歐洲反思如何改善民主運作，也提及將「重新審視歐盟條約」。

蕭茲在演說中提到，俄國總統普廷不會贏得這場戰爭，並向烏克蘭保證，德烏兩國將團結抗俄。他以德國對二戰的責任來說明支持烏克蘭的正當性，德國對援助烏克蘭有歷史責任，目的是捍衛全歐洲的自由。蕭茲說，德國汲取的教訓是「戰爭、種族屠殺和暴力統治再也不要發生」，應用在今天就是支持烏克蘭對抗暴行。

巴斯八日稍早抵達基輔，與烏克蘭總理什米加爾討論烏俄戰事，並紀念二戰罹難者。在此之前，德國已同意對基輔提供包括自走砲在內的重型武器，一改長期以來因過去的納粹歷史而不向戰區提供重型武器的政策。

杜魯道則於稍後抵達基輔，與烏國總統澤倫斯基會談後，宣布加拿大準備針對和俄軍入侵行動相關的俄羅斯個人與實體追加新的制裁，並將提供更多軍援，包括空拍機、衛星圖像、小型武器、彈藥和其他援助，以及為排雷行動提供資金。

杜魯道也前往遭俄軍蹂躪的基輔小城伊爾平，批普廷應為戰爭罪行負責，並宣布取消明年烏克蘭產品進口關稅，並準備重啟大使館，助烏出口糧食，以維持全球糧食安全。

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