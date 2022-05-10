烏國展現驚人復原力》2.2萬公里生命線 烏克蘭鐵路正常運行

俄軍企圖攻擊烏克蘭鐵路系統，癱瘓外援和內部兵力調派行動，但未能成功。圖為戰爭爆發初期，各地民眾抵達烏西利維夫火車站，準備暫時避難。（路透檔案照）

2022/05/10 05:30

俄入侵逾兩個月

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭逾兩個月來，烏國不僅連連擊退攻勢，更以驚人速度復原。路透和華盛頓郵報指出，俄軍一度攻擊烏國交通中樞，試圖癱瘓鐵路運輸，以截斷軍援和兵力調遣，但未能成功。慘遭俄軍蹂躪的諸多城鎮、包括居民遭屠殺的布查（Bucha），也迅速重建家園，在在顯示烏國軍民不屈服於外來侵略的決心。

逾千車站遭襲 烏鐵仍每日載客20萬人次

據報導，俄軍四月底曾空襲烏國中部距離戰爭前線數百公里、人口僅四．五萬的法斯蒂夫鎮（Fastiv），當時擊中一座變電所，該所負責輸送電力至一個連結歐洲中部、俄羅斯和亞洲的鐵路交會點。烏國官員表示，這起攻擊是俄國擴大襲擊基礎設施的行動之一，部分目的是癱瘓鐵路運輸，中斷西方軍援與烏軍對東、南部的增援。

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然而，法斯蒂夫鎮的毀損很快就修復，火車如常從該鎮往返首都基輔和南部港市敖德薩，顯示俄方行動失敗，而負責營運的烏克蘭鐵路公司（Ukrainian Railways）也成為國家堅韌抗敵的主要象徵。由於俄軍封鎖黑海各港口，加上橋樑遇襲、檢查哨阻斷通行，以及燃料短缺影響貨車運輸等因素，烏國長達二．二萬公里的鐵路線成為經濟的主要命脈，也是烏國與外界的聯繫管道。

年僅三十七歲的烏鐵執行長卡梅辛（Oleksandr Kamyshin）表示，俄軍並未擊中任何一輛軍用火車，且自開戰以來，火車已配送逾十四萬噸糧食，預估到本月中旬也將運載超過一百萬公斤的郵件。他強調，雖有一二二名員工遇襲喪命、一五五人受傷，但廿三萬名員工仍堅守崗位。據報導，烏國迄今有一千多座火車站遭攻擊，造成數十人死亡，但並未嚇跑乘客，每日載客量仍高達廿萬人次。

慘遭屠城的布查小鎮 俄撤軍後30天就復原

另一方面，基輔近郊布查鎮在被俄軍佔領的一個月期間面目全非，市場商品被掠奪一空，工廠被俄軍當作刑虐場所，民眾遺體遭任意棄置，家戶民宅成為破瓦殘礫，燒毀的汽車和臨時搭蓋的墳墓隨處可見，幾乎所有家庭都已逃難。然而，俄軍三月底撤出後，布查鎮僅花費一個月─相當於被佔領的時間─便恢復生機，市場重新營業，被炸出坑洞的草皮填平，火車也恢復運行。

國家資金優先支援戰事 地方自食其力重建

烏國總統澤倫斯基曾說，烏國必須花費至少六千億美元重建家園，但各地官員和居民已自食其力，踏上復原之路。烏國民眾認為終將戰勝，願意讓國家資金優先支援戰事。在哈爾科夫和烏東其他城市，重建工作同樣沒有荒廢，烏國人以此向俄國、也向自己人證明，烏國不會被打敗。

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