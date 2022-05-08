南韓總統就職前3天 北韓試射潛艦飛彈

北韓七日又試射飛彈，被推定為一枚潛射彈道飛彈，由於尹錫悅十日即將就任南韓總統，故被認為時機敏感。圖為當天首爾的火車站內電視螢幕正播放相關新聞報導。（法新社）

2022/05/08 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕南韓總參謀部七日表示，北韓同日下午約兩點七分，被推定從其位於咸鏡南道新浦市外海的潛艦，發射一枚短程彈道飛彈，彈著點在日本專屬經濟區（EEZ）外的日本海。飛行距離約六百公里，高度六十幾公里。美國國務院副發言人波特六日在簡報會中說，美方評估北韓刻正準備其咸鏡北道豐溪里核試場，最快可能五月就展開核試。美國國務卿布林肯六日則再呼籲朝方展開對話。

韓聯社等南韓媒體報導，若北韓此次試射的係潛射彈道飛彈（SLBM），將是其自二○二一年十月以來，相隔近七個月再次發射SLBM。北韓四日才在平壤順安一帶，被推定試射一枚洲際彈道飛彈（ICBM），不過三天就又搗「彈」。由於尹錫悅十日即將就任南韓總統，美國總統拜登預定二十一日與尹舉行高峰會，時機敏感。平壤此時動作頻頻，其動機引發猜測。

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北韓今年來已試射15次

韓媒報導，七日係北韓今年第十五次發射飛彈。日本放送協會（NHK）則引述防衛省報導，這是北韓今年第十四次發射飛彈。南韓「國家情報院」院長朴智元七日指出，北韓可能選在十至廿一日間，進行相隔四年多的核試。倘其成功減輕核彈重量及微型化，則短程飛彈也能夠搭載核彈頭，那接下來可能進行的核試就極為關鍵，恐威脅韓、日安全。

拜登首次亞洲行 先到南韓

自美中關係於美國前總統川普任內惡化以來，美方即加大拉攏南韓的力道，補上在東北亞圍堵中國的重要一環，拜登政府上台後的力道更大。廿一日的「拜尹會」乃拜登二○二一年一月就任以來首次的亞洲行，卻罕見地選擇南韓為首站，而非日本。

尹錫悅七日向「美國之音」說，韓方應該擴大參與四方安全對話（Quad），不只侷限在武肺疫苗合作。被提名為南韓新外長的朴振二日亦說，尹錫悅正考慮應邀出席六月在馬德里召開的北約組織（NATO）峰會。國情院五日則宣布，該院加入北約「卓越聯合網路防禦中心」，南韓也成為首個加入該中心的亞洲國家。

中國則在六日敲定由國家副主席王岐山代表國家主席習近平出席尹錫悅的就職典禮，而北京過去通常派副總理級官員參加南韓總統就職儀式，規格空前，也是武漢肺炎疫情二○年在全球爆發以來，中國最高層級的領導高層率團出訪。分析家認為，在美中博弈格局下，雙方顯然已經在東北亞就拉攏南韓展開激烈的外交爭奪。

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