關切烏國 安理會聲明迴避入侵字眼

聯合國安全理事會五日開會討論俄羅斯進犯烏克蘭相關局勢。（路透）

2022/05/08 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕自俄羅斯入侵烏克蘭以來，聯合國安全理事會曾試圖通過決議譴責俄國侵略並要求撤軍，但都遭俄國否決。在六日召開的聯合國安全理事會上，十五國終於首度一致通過主席聲明，「對維護烏克蘭的和平與安全深表關切」，「堅決支持秘書長尋求和平解決的努力」。此聲明雖然通篇未提俄國反對使用的「戰爭」、「入侵」、「衝突」字眼，但聯合國之後發出的新聞稿卻毫不避諱。

稱烏俄戰爭為「紛爭」

安理會六日主席聲明案文由挪威和墨西哥共同起草、本月輪值主席的美國常駐聯合國代表格林菲爾德代表宣讀，獲得包括俄國在內的安理會十五個成員國一致同意。為了避開俄國否決，此一簡短聲明把這場衝突稱為「紛爭」而非「戰爭」，多數理事國在會上也順應俄方以「特別軍事行動」稱之。

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根據聯合國新聞稿，安理會通過主席聲明後，聯合國秘書長古特瑞斯發表聲明表示，「今天，安理會第一次用一個聲音呼籲在烏克蘭實現和平」，「正如我經常說的，世界必須團結起來，平息戰火，維護《聯合國憲章》的價值觀。」

不過，聯合國也在另一份報導安理會通過主席聲明的新聞稿中，提及安理會對聯合國秘書長尋求和平解決在烏克蘭的「戰爭」表達強烈支持，還說這是自從烏國遭「入侵」以來安理會首次的一致行動。

事實上，俄國對烏克蘭展開「特別軍事行動」當天，國際社會即群起譴責並向聯合國提案要求俄軍撤出烏國，但俄國隔天仗著安理會常任理事國身分，於草案審議時動用否決權；聯合國大會當月廿八日遂根據聯大一九五○年第三七七號決議，啟動聯大第十一屆緊急特別會議，儘管三月通過的兩項決議皆無拘束力，但明確表達國際社會要求俄國停止武力進犯烏國的心聲。

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