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    美又增援1.5億美元武器 援烏經費告罄

    美國總統拜登6日宣布加碼軍援烏克蘭價值1.5億美元的軍備。圖為拜登6日造訪俄亥俄州的一家金屬公司時向群眾發言。（法新社）

    美國總統拜登6日宣布加碼軍援烏克蘭價值1.5億美元的軍備。圖為拜登6日造訪俄亥俄州的一家金屬公司時向群眾發言。（法新社）

    2022/05/08 05:30

    包括砲彈、反砲兵雷達與電子干擾設備

    〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統拜登六日宣布加碼對烏克蘭的安全協助，將提供價值一．五億美元（約四十四．五億台幣）、包括砲彈、雷達與其他軍備在內的武器，以協助烏國擊退入侵的俄羅斯部隊。同日，美國國防部宣布將採購價值一．三六億美元的市售武器給烏克蘭，包括無人機、雷射導引火箭與雙筒望遠鏡。

    援烏軍備 累計38億美元

    一名美國資深官員指出，拜登宣布加碼援烏的軍備，包括二．五萬枚口徑一五五公厘的砲彈、用於偵測敵方軍火來源的反砲兵雷達、電子干擾設備與備用零件，其中砲彈顯然是供美國日前提供給烏克蘭的自走砲使用。美國國務卿布林肯則表示，加上六日宣布的最新軍援，拜登政府在俄羅斯入侵烏克蘭後提供給烏國的武器，包括重砲、肩射式「刺針」（Stinger）防空飛彈與無人機等的總價值達卅八億美元。

    拜登籲國會加速撥款

    此外，這批價值一．五億美元的援烏軍備也意味，國會稍早通過、只剩二．五億美元的援烏經費已快見底。拜登在宣布加碼軍援的同時就警告，支援烏克蘭的資金「幾乎」用罄，美國及盟國必須讓武器與彈藥不受干擾地送入烏克蘭，呼籲美國國會迅速提供行政部門稍早提出的另一筆三三○億美元（包括兩百億軍事援助費用）的援烏經費，以強化戰場與談判桌上的烏克蘭。

    同日，美國國防部表示，將向美國企業採購價值一．三六億美元的武器與軍備給烏克蘭，有別於美國過去從現有軍火庫中提供武器給烏國，採購的項目包括價值二二六○萬美元、被視為先進精準殺傷武器系統、可從直升機上發射的七十公厘火箭彈，價值一七八○萬美元、可飛入俄軍裝甲車陣內與部隊陣列內的「彈簧刀」（Switchblade）無人機，以及價值一九七○萬美元的手持式「美洲獅」（Puma）偵察無人機。

    美國國防部負責採購與支援的次長勒普蘭特表示，國防部有三億美元的國會批准經費可用於購買市售可取得的軍備；另外，由於美國提供數以千計的庫存的「刺針」防空飛彈與「標槍」（Javelin）反裝甲飛彈給烏克蘭，該部正在與國防承包商協商補回庫存。

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