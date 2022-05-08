基輔市長警告 俄國勝利日恐全境轟炸

烏克蘭近日在東北部積極反攻，在哈爾科夫周邊逼退俄軍。圖哈爾科夫市場被俄羅斯砲擊的殘骸。（美聯社）

2022/05/08 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏俄戰爭持續七十三天，烏克蘭近日在東北部積極反攻，在哈爾科夫周邊逼退俄軍，迫使俄軍首度以炸毀橋樑避免遭烏軍追擊；基輔市長克里契科七日警告，五月九日俄羅斯紀念二次大戰戰勝納粹德國的「勝利日」，可能對烏國全境發動空襲，力促民眾八日到九日這兩天待在室內。

烏軍反攻哈爾科夫 俄軍炸橋阻追擊

烏克蘭部隊過去兩週在哈爾科夫以北、以東收復了數座村莊，國防部七日指出，俄軍為了減緩烏軍進攻速度，在哈爾科夫以東近郊齊爾庫尼（Tsyrkuny）和魯西基季什基（Ruski Tyshky）炸毀三座陸橋。美國軍事智庫「戰爭研究所」六日分析認為，哈爾科夫之戰已經進入關鍵階段，烏軍或許即將在這幾天將俄軍逼退到大砲射程無法涵蓋該市，在保衛頓巴斯之戰中確保一個戰略關鍵地點。

請繼續往下閱讀...

烏軍近日在哈爾科夫周邊的反攻，顯示出烏軍有能力發動更大規模進攻行動，不僅降低俄軍對該區的威脅，甚至可能進逼俄國邊境。

亞速海咽喉 烏擬攻擊克里米亞大橋

另據拉脫維亞軍方透露，烏軍也計畫攻擊克里米亞大橋。該座鐵公路雙用橋樑橫跨克赤海峽，曾被形容是「俄國人的手掐在亞速海咽喉」，對俄國具有戰略上政治重要意義，俄軍在這次烏俄戰爭中利用這座橋樑向烏南補給軍備。

俄羅斯國防部宣稱摧毀了哈爾科夫附近城鎮一處「大型來自美歐國家軍備的存放場」，打擊頓內茨克州巴赫穆特市（Bakhmut）一處烏軍彈藥庫。烏軍南區作戰指揮部表示，俄軍七日對敖德薩發射三枚巡弋飛彈，烏軍則以無人機摧毀俄軍在黑海的一艘「岩羚羊」（Serna）級登陸艦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法