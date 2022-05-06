美戰場情報 助烏狙殺12俄將

烏克蘭軍事記者透過社群媒體發布影片和照片，顯示一輛T-90M坦克在烏國第二大城哈爾科夫附近被烏軍擊毀，變成焦黑的廢鐵。（推特）

2022/05/06 05:30

即時情報分享 含烏東俄軍調動 白宮稱僅提供烏國自衛

〔編譯張沛元／綜合報導〕紐約時報四日報導，烏國迄今宣稱擊斃十二名俄軍將領，但根據多名美國資深官員透露，烏克蘭在戰事中能夠鎖定目標與成功擊斃多名俄軍將領，是拜美方提供的俄國軍事單位情報所賜。新聞刊出後，白宮國家安全會議發言人華森（Adrienne Watson）發表聲明，指責紐時的報導「不負責任」，他說，美國提供戰場情報協助烏克蘭自衛，但「我們不提供意圖用來殺害俄軍將領的情報」。

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紐時表示，美國官員不願透露有多少俄軍將領因美國的情報協助而戰死沙場，不過烏軍宣稱的十二人中，有「許多」的確是靠美國情報幫忙。報導說，此為美國拜登政府對烏國提供即時戰場情報機密舉措的一部分，情報內容還包括美國評估的俄軍在烏東頓巴斯地區預期調動與秘密戰鬥計畫。

美利用機密與商用衛星 情報來源多

報導中指出，美國情報以有關俄軍不斷更換位置的機動指揮部地點與其他細節為主，烏方則整合美方提供的地理資訊與自身情報─包括攔截到的通訊─以發動擊斃俄軍將領的砲擊與其他攻擊。情報分享是美國增援烏克蘭的一部分，顯示隨著烏克蘭戰爭進入新階段，美國在援烏上的做法也迅速轉變；美國對烏克蘭的情報支援已在戰場上發揮決定性效果，確認烏軍所辨識的目標以及指向新目標，相關情報分享操作過去鮮有先例。

美國行政部門一直企圖對大部分戰場情報保密，擔心此舉會被視為戰情升級與刺激俄羅斯總統普廷擴大戰事；此外，美國官員也不願描述如何取得俄軍指揮部的情報，以免危及其蒐集情報之道。但美國情報機構在整個烏克蘭戰爭期間使用多種來源，包括機密與商用衛星，來追蹤俄羅斯軍隊的移動。

俄軍心態傲慢紀律差 又欠缺警覺性

儘管美國提供給烏克蘭的情報被證明確實具有價值，但俄方本身也欠缺警覺性，其將領經常使用未加密的電話與無線電以至於遭到電子監聽。前美國駐歐洲陸軍司令、「歐洲政策分析中心」的霍奇斯說，這顯示俄軍紀律欠佳、缺乏經驗、心態傲慢以及未能意識到烏克蘭的能力，「鎖定一個講電話的人的地理位置並不難」。

但並非所有造成俄軍將領死亡的烏克蘭攻擊，都是拜美國情報所賜。例如，多名美國官員指出，俄軍參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）上週親赴烏東前線視察時據傳差點遭烏軍擊斃，就無關美國情報協助，因為美國自我禁止提供有關俄羅斯最資深領導人物的情報。

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