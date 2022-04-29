軍援一波接一波 美武器庫存恐半年見底

根據了解，美國在過去兩個月來已提供四分之一庫存的刺針飛彈給烏克蘭。圖為美軍2004年在朝鮮半島軍演時使用刺針飛彈。（路透檔案照）

2022/04/29 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國防專家廿六日在一場國會聽證中指出，美國國防面臨嚴重的軍火供應問題，武器庫存恐於半年內耗盡，部分原因在於軍援烏克蘭，而此一庫存短缺恐怕得花上數年才能補回來。

產線停擺 生產補充趕不上

參議院軍事委員會就美國國防工業基礎及其能力是否能符合美軍所需舉行聽證，國防部採購與後勤次長羅德出席聽證並做證指出，彈藥短缺已對美國安全構成隱患。羅德說，美國可能已將四分之一庫存的「刺針飛彈」（Stinger）送給烏克蘭，該款飛彈在一九八一年服役，由於生產線因美軍多年不再採購近乎關閉，以致美國在未來兩年或更久時間，也無法生產更多刺針飛彈。

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前國防部官員博圖也說，美國在不到兩個月內就少了三分之一可動用的武器儲備，倘若以這種速度繼續下去，六個月就會清空整個庫存；就算從今天開始，任何一家國防工業承包商都不可能在這麼短的時間內補足庫存；他因此呼籲國會議員加緊腳步。民主黨參議員布魯門塔主張援引「國防生產法」來資助更快速的彈藥生產，認為除非拜登總統援引該法案，否則得花一年才能提高標槍反戰車飛彈產量，及得花卅二個月補充庫存。

根據了解，美國在烏克蘭戰爭爆發以來已將一千四百套刺針防空飛彈送交烏克蘭，製造商雷神公司首席執行長海斯日前表示，目前正在為某國際客戶製造刺針飛彈，大規模生產的庫存材料有限，而且美國國防部已有約十八年未採購刺針飛彈。

武器庫存短缺也是其它西方國家的共通問題。德國畫報報導，德國援烏五十輛二手獵豹防砲車，卻發現國內彈藥嚴重短缺，現存僅有兩萬三千發，只夠射擊廿分鐘。該型彈藥是由瑞士生產，但瑞士以中立為由拒絕德國彈藥輸出申請，迫使德國只能向其他使用該型防砲車國家周轉彈藥。

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