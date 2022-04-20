打擊俄寡頭 經濟專家籲G20正視避稅港

基輔附近一處被轟炸過後的現場。（歐新社）

2022/04/20 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕廿位知名經濟學家在「二十國集團」（G20）財政部長及央行行長會議十九日於美國華府召開前發表公開信，敦促G20於國際針對俄羅斯進犯烏克蘭一事實施制裁之際，藉打擊俄國寡頭財富之機，建立全球資產登記機制，以詳列各種有形、無形財富，一勞永逸解決避稅港（tax haven）問題。

公開信指出，隱藏於避稅港的極端財富集中，正加劇社會不平等及貧者愈貧現象，須改革當前國際金融體系「偏向有利於富有逃稅者」問題。其中十四位聯名者為反避稅的「國際公司稅制改革委員會」（ICRICT）委員，包括二○○一年諾貝爾經濟學獎得主史迪格里茲（Joseph Stiglitz）、法國刑事預審法官喬利（Eva Joly）、法國經濟學家祖克曼（Gabriel Zucman）和皮凱提（Thomas Piketty）皆出面力挺。

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ICRICT發現，武漢肺炎二○二○年初在全球擴散開來以後，世界最富人口的財產已翻倍為一．五兆美元，貧富差距與此同時拉大；而俄烏衝突導致問題更形惡化，最窮困者正面對能源與食物費用高漲等生活成本危機。全球精英的財富卻常「透過精密設計的結構藏匿以免納稅，也隱藏貪腐和非法活動產生的錢財」，這一切說明了「全球金融允許逃稅、腐敗和洗錢活動猖獗」；而這道隱匿財富的「不透明之牆」更在國際試圖制裁與俄國當局相關者造成困難，「烏克蘭戰爭顯示，我們現在需要透過實施透明措施做為緊急事項，直接處理避稅港。此事關乎針對所有寡頭，以及對稅務機關、公眾隱瞞，還有隱匿於金融高度不透明的司法管轄區之所有形式財富。」

ICRICT表示，在連結財富與真實所有權人的議題上，近年取得些許進展，包括金融帳戶資訊自動交換及實益所有權登記；惟相關發展一直缺乏「政治意願」，有待G20各國領袖召開緊急峰會加以討論，以「維護民主、終結不斷加劇的不平等現象並重建社會契約」。

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