烏克蘭國會︰感謝台灣相挺

烏克蘭國會十八日在社群平台「Telegram」發文，特別提到台北「我們都是烏克蘭人」的躺倒假死抗議活動。（本報資料照）。

2022/04/19 05:30

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭進入第五十四天，烏克蘭國會十八日在社群平台「Telegram」發出簡短專文，感謝台灣從俄羅斯全面入侵第一天起，烏克蘭就得到來自遙遠的台灣支持，並特別提到前（十七）日在首都台北「我們都是烏克蘭人」的躺倒假死抗議（die-in）活動。

特別提台北前天「假死抗議」反戰活動

烏克蘭罕見官方公開表達對台灣的感謝。在戰爭爆發前，烏克蘭和中國關係密切，但戰爭爆發後中國迄今拒絕譴責俄羅斯，北京親俄立場已使烏中關係出現微妙變化。相對地，台灣政府在戰爭爆發後立即譴責俄國違反「聯合國憲章」、發動入侵戰爭，並由外交部透過民間勸募逾九．四億台幣賑濟烏克蘭，提供醫療物資等資源，並跟進國際制裁俄羅斯、嚴管五十七項軍民兩用品出口。

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民間社團「台灣烏克蘭陣線」十七日在自由廣場牌樓前發起躺倒抗議活動，數十人倒臥在地、雙手被縛，或自行車傾倒，模仿和悼念在布查等多地被屠殺的烏克蘭平民，抗議俄軍各種邪惡暴行。

烏克蘭國會這篇Telegram專文指出：上述活動所有抗議人士倒臥地面，四處擴音器播放模仿俄羅斯空襲、砲火轟擊聲音，以表達對俄羅斯入侵烏克蘭戰爭的抗議。文章並搭配上述在自由廣場前數十人倒臥在地呈現遭俄軍殘殺、鋪有「TAIWAN STANDS WITH UKRAINE 烏克蘭加油」布條的醒目抗議照片。

文章結尾說，為烏克蘭未來的奮鬥繼續，「我們感謝來自世界各地的支持」，世界與我們同在，因為真理就跟在我們之後。

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