美通過烏版租借法案 軍援加速

隨著烏克蘭軍隊收復基輔附近地區，戰爭的殘酷面也一一揭露。圖為基輔近郊的俄軍飛彈殘骸。（歐新社）

2022/04/08 05:30

烏軍赴美接受無人機訓練

〔編譯周虹汶、管淑平／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已滿六週，根據美國和北大西洋公約組織（NATO）最新評估，戰事恐經年累月，但烏國「絕對」終將得勝。烏克蘭七日再對北約提出武器援助需求；美國則證實，有烏克蘭軍人赴美接受無人機訓練，聯邦參議院六日也通過租借法案，授權總統拜登可快速提供烏克蘭武器。

待眾院通過 送交總統簽署

在參院通過「二○二二年烏克蘭民主防衛租借法案」（Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022）後，美國未來對烏軍事援助流程可有效簡化。美國曾在第二次世界大戰期間透過租借法案迅速援助盟邦，被視為擊敗納粹德國的關鍵之一，也反映出西方盟國評估烏克蘭可戰勝俄國。參院民主黨領袖舒默在通過法案後，更譴責俄軍「邪惡透頂」，在烏國進行「種族滅絕」，而俄國總統普廷負有罪責。

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批北約應提供進攻性武器

烏國總統澤倫斯基在開戰後不久，就呼籲美國仿效二戰這項作法，軍援烏國。烏克蘭租借法案將加速美國提供烏國軍備和其他重要物資，並允許烏國日後才償付費用。法案仍須聯邦眾議院通過，送交總統簽署後才能成為法律。

特別點名德國可以做更多

北約方面，烏國外交部長庫列巴七日在北約布魯塞爾總部準備參加外長會議前，批評仍不願提供「進攻性武器」的盟國既「虛偽」又「不公平、不合理」，特別點名德國「可以做更多」。

庫列巴呼籲北約成員國提供空中防禦系統、大砲、坦克和噴射機等重型武器，自認「烏克蘭提出的交易很公平。你給我們武器，我們犧牲性命，而戰事控制在烏國境內」。

北約秘書長史托騰柏格六日表示，目前並無普廷放棄「控制整個烏克蘭及改寫國際秩序野心」的跡象，因此這場戰事可能延續數月或數年；俄方正準備集中火力進犯烏東，衝突來到「重要階段」，烏國「對軍事協助有迫切需求」。

美國國防部六日證實，已有「不到十二名」烏軍赴美接受素有「敢死隊無人機」之稱的「彈簧刀」（Switchblade）無人機訓練，數日後將返國訓練其他烏軍。發言人柯比說，普廷的戰略目標沒有一項達成，烏克蘭絕對會戰勝，美國已提供一百架該型無人機給烏國。

請求維修軍事科技設備

另一方面，捷克與斯洛伐克兩國六日均證實，烏國已就維修軍備一事提出請求，兩國正在商議中，可能委由民間企業執行。英國「泰晤士報」指出，英國國防部也考慮提供武裝裝甲車，可能是防護巡邏車「獒犬」（Mastiff）或四驅多用途的輕型傘兵車「胡狼」（Jackal），但會拆除車上敏感設備，並派人到烏克蘭鄰國協助訓練烏軍使用。

英國政府未來幾天還可望宣布對烏國提供反坦克、防空飛彈等進一步援助。

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