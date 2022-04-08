93︰24 聯大通過 人權理事會俄停權

聯合國大會七日以九十三票贊成、廿四票反對、五十八票棄權，通過暫停俄羅斯在聯合國人權理事會的職權。（法新社）

2022/04/08 05:30

烏外長︰感謝國際仗義相助

〔編譯張沛元／綜合報導〕聯合國大會七日以九十三票贊成、廿四票反對、五十八票棄權，通過暫停俄羅斯在聯合國人權理事會（UNHRC）的職權，以回應俄軍入侵烏克蘭時「嚴重與有系統地」侵犯與踐踏人權。烏克蘭外交部長庫列巴隨即發表聲明，感謝國際仗義相助，選擇歷史正確的一方，讓俄國的戰爭罪犯在以保護人權為宗旨的聯合國組織裡沒有容身之地。

美國在日前烏克蘭小鎮布查傳出有數百名平民遭屠殺後，宣布尋求停止俄羅斯在人權理事會的職權；駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德呼籲先前支持兩項譴責俄羅斯決議案的一四○個國家再次投下贊成票，不能放任俄羅斯違反人權。

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中國事前預告 會投反對票

投票前，烏俄兩國代表言詞交鋒，烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞抨擊俄國不僅犯下違反人權罪行，更動搖國際和平安全的基礎。俄國駐聯合國副大使庫茲明則說，該提案反映出美國企圖維持主宰地位，俄國不接受片面、造假的指控。中國常駐聯合國代表張軍在投票前預告，會投下反對票。

人權理事會是聯合國跨政府機構，由四十七個成員國組成，俄羅斯在二○二○年十月的改選中與中國等多個人權紀錄欠佳的國家連袂當選，隔年走馬上任，三年任期原定明年底到期。人權理事會成員由聯大成員國投票產生，根據規定，只要取得聯大成員三分之二投票同意（棄權不計），便能將人權理事會成員停權。

聯大自俄羅斯二月二十四日入侵烏克蘭以來，已分別在三月二日與三月二十四日以壓倒性票數通過譴責俄羅斯的決議案，贊成票分別為一四一票與一四○票，明顯超過三分之二。過去曾有人權理事會成員遭到停權，利比亞在二○一一年時因效忠當時的利比亞獨裁者格達費的部隊對抗議人士施暴，而被逐出人權理事會。

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