李家超、陳茂波 可能接班人選

盛傳警界出身的現任政務司司長李家超有意角逐香港特首，但未獲證實。（美聯社）

2022/04/05 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕香港特首林鄭月娥昨日宣布不會參加下屆特首選舉，根據我陸委會委託學界所撰「香港特首選舉觀察報告」，香港特首可能接班人選中，政務司長李家超、財政司長陳茂波的支持率各有高低，中國國家主席習近平料將訪港出席香港移交廿五週年紀念，香港特首選舉於五月八日如期舉行，不會再延期。

李出身警界 支持度「疫」蹶不振 陳發消費券 獲得港民的肯定

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報告分析，香港民意研究所長期調查顯示，林鄭支持度近年早已躺平於谷底，可能為特首接班人的李家超、陳茂波則各有高低，出身警界的李家超受武漢肺炎疫情之累、支持度創新低，陳茂波因派發消費券而獲得民眾肯定，但民意支持與否並非北京決定最終人選的關鍵。

長期以來，北京對香港特首人選有三大標準：中央信任、有管治能力與港人擁護。如今在強調「愛國者治港」下，「港人治港、高度自治」雖仍是治港原則，但特首未來在北京意志下，將更侷限於聽命行事的地方首長角色，難再有其自主性。

報告指出，展望北京未來在香港的管治及特首選舉上依然存在兩大挑戰：第一，從二○二一年立法會選舉結果可以看出，近半數港人在「反送中」運動後，給港府的執政權威打上問號，對港府施政冷淡以對。據評估，由於北京堅持「愛國者治港」，非建制派人士難成為北京甄補人才來源，社會與政治將持續對立。

其次，在高舉愛國者大旗下，立法會不僅失去泛民主派的調和功能，也失去提出不同政策建議的功能，淪為行政主導下的橡皮圖章，港府失能，立法會更顯無用。

值得注意的是，中共「兩會」通過「中華人民共和國香港特別行政區選舉第十四屆全國人民代表大會代表的辦法」，未來香港卅六名人大代表的選舉，將由一千五百人的選舉委員會為主體，以反映「愛國者治港」，民主派人士將被摒除在外。

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