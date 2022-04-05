香港5月選特首 林鄭宣布不連任

香港特首林鄭月娥四日宣布不參選下屆特首。（美聯社）

2022/04/05 05:30

鎮壓反送中、抗疫不力都挨轟

〔國際新聞中心／綜合報導〕香港特首林鄭月娥四日宣布，將不參加預定五月舉行的下屆特首選舉，六月卅日完成五年任期後，將結束四十二年公職生涯，回歸家庭。香港媒體披露，現任政務司司長李家超有意角逐，甚至曾赴深圳會見北京高層，但未獲證實。

林鄭四日上午主持抗疫記者會時聲稱，她去年三月前往北京出席中國人民代表大會和政治協商會議（兩會）期間，就向中央表達基於家庭考量及家人看法，無意連任，中央表示理解和尊重。她說目前首要任務仍是抗疫，暫時沒想到自己今後去向，也不會評論自己任內表現。至於李家超傳將辭職參選，林鄭表示，並未收到任何官員的辭職信。

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林鄭二○一七年成為香港首位女特首，當時聲稱上任後首要任務是修補社會撕裂，卻在二○一九年因為提出修訂「逃犯條例」，掀起「反送中」運動，成為香港主權移交中國後最大規模的公民抗命行動。二○二○年香港實施「港區國安法」，林鄭被美國等西方國家指控打壓自由民主，遭到制裁。此外，香港今年初爆發第五波武漢肺炎疫情，逾百萬人確診，八千多人染疫身亡，林鄭被轟抗疫不力、立場搖擺，再陷政治危機。

王丹籲勿忘「香港的罪人」

中國民運人士王丹透過「臉書」指出，林鄭卸任後可能會慢慢淡出公共視野，但希望大家記住她是「中共鎮壓香港人的幫兇」、「迫害人權的惡棍」、「香港人的叛徒」以及「香港的罪人」，而且不要「因為她是執行北京的指令而原諒她」、「因為時間流逝而放棄追究她的罪行」。

被視為立場親北京的「香港01」和「星島日報」三日均報導，李家超將參選特首。現年六十四歲的李家超出身警界，二○一七年擔任保安局長，因處理「反送中」運動與國安法而立功，二一年六月晉升政務司長。德國之聲（DW）四日指出，香港政商界認為，警察出身的李家超治理經驗不足，若他當選下任特首，將是香港首次有「武官」系統出身的行政長官，港府未來在國安領域的執法恐將更為強硬。

香港特首選舉因武肺疫情而延後到五月八日舉行，由約一千五百人組成的選舉委員會投票選出。四月三日起為提名期，參選人必須取得至少一百八十八名選舉委員會委員提名，選委五大界別至少要有十五人提名。

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