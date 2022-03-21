晶片制裁 重挫俄軍事科技

為制裁俄羅斯，美國聯合晶片製造國家，禁止對俄出口晶片。（路透檔案照）

2022/03/21 05:30

無法取得台韓高階半導體 武器、AI產業皆受衝擊

〔編譯魏國金／綜合報導〕華爾街日報十九日報導，由於俄羅斯入侵烏克蘭而引發的國際科技封鎖，已導致俄國無法取得驅動其先進武器與尖端技術的半導體元件，包括第五代行動通訊系統（5G）、人工智慧與機器人等所需的高階半導體，尤其台灣生產全球多數高階半導體，即使是俄國晶片大廠設計的晶片，也委由台積電代工。專家指出，俄國晶片製造技術落後台積電十五年以上，無法取得台積電晶片將使俄國的科技野心受挫。

請繼續往下閱讀...

俄晶片技術落後台積電逾15年

報導說，在俄國入侵烏克蘭後，美國禁止出售用於國防、航空與航運的半導體與通訊系統給俄國及其盟友白俄羅斯，該禁令也適用於以美國設備、軟體生產的特定外國產品。主導高階晶片的台灣與南韓，以及晶片生產材料與設備大國日本，也禁止列入美國出口管制名單的相關產品出口，形同切斷俄國取得高端晶片、生產材料與零件的管道。

俄羅斯在晶片設計與生產上，向來高度依賴外國技術。根據聯合國商品貿易（United Nations Comtrade）資料庫，二○二○年俄國進口約四．四億美元半導體設備、約十二．五億美元的積體電路。俄國的晶片生產技術十分落後，晶片巨頭「米克朗集團」（Mikron）曾表示，該公司是唯一有能力量產六十五奈米晶片的本土企業，而業界早在二○○六年即引入該技術量產晶片。

報導說，俄國設計的部分高階晶片係由台積電代工，例如俄國晶片設計大廠貝加爾電子公司（Baikal Electronics JSC）最新的貝加爾微處理器，即是由台積電打造，應用於許多俄製電腦與伺服器。此外，由莫斯科SPARC技術中心設計的新型Elbrus微處理器，原本也要交由台積電代工。

經濟學人資訊社（Economist Intelligence Unit）亞洲區主任拉費蒂（Tom Rafferty）指出，由於台灣與南韓幾乎壟斷半導體產業，尤其是高階半導體的生產，因此這項重大的出口禁令將使俄國難以從他處覓得供應。

美國海軍分析中心研究分析家班德特（Samuel Bendett）指出，這項制裁將衝擊攸關俄國地緣政治影響力與國家財政收入的戰略產業，尤其是新一代武器的發展。俄國是居於美國之後的全球第二大武器出口國，先進的防空系統、雷達與飛彈出口佔全球軍武銷售總額約二十％。

國際對俄最新制裁與對烏援助

六國橄欖球錦標賽19日在巴黎市郊舉行，法國球員列隊站在一面寫有「力挺烏克蘭」字樣的巨幅烏克蘭國旗前，展現對烏克蘭的支持。 （法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法