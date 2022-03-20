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    臉書、IG被禁 俄人民剩2通訊軟體

    在馬立波郊區，居民從量販店撿拾僅存的水和食物等民生資源。（美聯社）

    在馬立波郊區，居民從量販店撿拾僅存的水和食物等民生資源。（美聯社）

    2022/03/20 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕俄羅斯十一日宣告美國Meta公司旗下的「臉書」為「恐怖組織」並連同該公司「Instagram」加以封鎖後，俄羅斯開發的跨平台即時通訊軟體「Telegram」即在俄國成了填補此兩大社群媒體遺留空白的重要媒介，和Meta旗下的另一個軟體「WhatsApp」成為當今俄國民眾看世界及接觸烏人恐懼心聲的少數窗口。

    WhatsApp之所以仍有活路，是因為它較不適於大規模通訊。而躍升主流的Telegram，則因為能對大量團體放送資訊，成為獨立媒體與克里姆林宮的最愛。

    根據Telegram提供的每日數據，該軟體二○一三年發布以來，去年一月活躍使用者多達五億；在臉書去年又傳隱私風波後，Telegram用戶大增，今年初至今被下載超過一五○○萬次。烏俄戰事爆發逾三週以來，Telegram平均每天新增二百五十萬用戶，比三週前大幅成長廿五％。

    不像上述西方社群平台有出賣用戶數據的嫌疑，創立Telegram的杜洛夫兄弟捍衛異議者個人資料、拒絕對當局妥協並於二○一四年為此流亡海外，是該平台給外界的形象。

    直至俄國上月進犯烏國，西方社群媒體近期被禁，這個俄國本土通訊軟體終於再於母國獲得進一步拓展版圖的機運。專精資訊系統的西班牙IE商學院教授丹斯（Enrique Dans）以「非常好的復仇記」稱之，但是否因此夠格成為全球未來最流行的通訊軟體，他認為Telegram得朝安全、加密、商業模式等面向繼續證明自身實力。媒體分析專家麥科文（Jamie MacEwan）則提醒，另須慎防淪為不實資訊流傳平台。

    跨平台即時通訊軟體「Telegram」在西方社群媒體紛紛被禁的俄羅斯，成為資訊流通重要管道。（美聯社）

    跨平台即時通訊軟體「Telegram」在西方社群媒體紛紛被禁的俄羅斯，成為資訊流通重要管道。（美聯社）

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