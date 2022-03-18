美軍首度證實 Ｆ35和殲20東海遭遇

F-35 vs. 殲-20

2022/03/18 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國太平洋空軍司令維巴赫十四日揭露，美軍F-35戰機與解放軍殲-20戰機或不止一次遭遇，甚至點明其中一次便是在東海附近進行「相對接近」的接觸。

相關消息由航空與軍事新聞網站Flight Global率先披露，維巴赫在美國空軍協會米契爾航太研究所的視訊對談中予以證實，不過他只提到F-35與殲-20是在東海遭遇，沒有說明具體的遭遇地點與次數，也沒透露對方有無發現F-35。

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研究截斷空警500獵殺鏈

維巴赫說，「現在要說他們打算用殲-20做什麼還有點早，所以我們實際看到它所做的，只是展現空優」。他指出，美方發現，殲-20飛得很好。雖然他不認為那是交鋒，但當時F-35在東海飛得離殲-20相當近，美方也對殲-20相關的指揮與管制印象相當深刻。

除了提及雙方匿蹤戰機的接觸，維巴赫還提到解放軍空警-500（KJ-500）預警機，指出解放軍一些非常遠程的空對空飛彈，像已獲殲-20在內多款戰機搭載、射程可遠達200公里的霹靂-15（PL-15），都能由空警500引導接戰，「對如何才能打斷他們這個獵殺鏈，我極感興趣。」

殲20可搭載遠程空對空飛彈

Flight Global解讀，維巴赫的言論透露，空警-500可能會為掛有「霹靂-15」遠程飛彈的殲-20戰機識別和分配目標，引導殲-20在視距外發射「霹靂-15」飛彈。

殲-20配備了俄羅斯的「AL-31F」引擎，據美國「商業內幕」網站引述消息人士報導，殲-20將逐步換裝中國開發、可提高機動性和作戰能力的「渦扇-15」引擎，這或許能拉近和美軍F-22「猛禽」（Raptor）戰機的距離。

換中製引擎 仍落後美10年

F-22用的是F-119引擎，F-35用的則是XA100引擎。北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨明指出，就相關技術而言，美國XA100仍領先渦扇-15約十年。

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