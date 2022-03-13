為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄軍包圍基輔 離市中心25公里

    烏克蘭總統澤倫斯基十二日召開記者會。（路透）

    烏克蘭總統澤倫斯基十二日召開記者會。（路透）

    2022/03/13 05:30

    強攻烏東烏南 綁架烏官員

    〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯軍隊十二日進逼到距離烏克蘭首都基輔市中心僅二十五公里，同時加強在南部、東部的攻勢，並首度傳出綁架烏國官員為人質，馬立波一座據傳有卅名土耳其人避難的清真寺十二日被炸，傷亡不明。烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄軍已經損失卅一個營級戰術群，是「數十年來俄軍所受最大打擊」。

    俄損失31個營級戰術群、超過360輛坦克

    基輔近郊十二日持續遭俄軍從多方進攻，西南方瓦西里基夫（Vasylkiv）軍用機場被炸毀，西北郊區除了伊爾平、布查，距離市區卅三公里的莫斯春（Moschun）民宅也被炸，俄軍裝甲車也在東北郊區挺進。英國國防部表示，俄軍地面部隊已經推進到距離市中心二十五公里處；烏克蘭總統顧問波多雅克表示，基輔「已成圍城」。

    馬立波遭包圍 清真寺遭炸

    俄軍也加強在東部、南部其他城市的攻擊，尤其是針對平民設施，並首傳烏國官員被俄軍挾持，南部梅利托波爾（Melitopol）市長費多羅夫十一日遭十名武裝份子強行帶走，烏國指控俄軍綁架，觸犯戰爭罪。

    烏國政府表示，東部馬立波一座清真寺十二日被俄軍轟炸，當時有八十多名成人、孩童在裡面躲避戰火，其中卅名是土耳其人；但是清真寺負責人澄清，俄軍一枚砲彈落在七百公尺外，未擊中清真寺。另外，越來越多跡象顯示，位於馬立波附近的沃爾諾瓦哈已經淪入俄軍和親俄民兵之手。北部切爾尼戈夫市長稱全市已被包圍；人口一百萬的中部工業重鎮聶伯羅，俄軍擴大空襲多間民用建築，南方尼古拉耶夫一座癌症治療醫院十二日也傳被轟炸。

    十二條安全走廊 被俄亂轟

    澤倫斯基十二日表示，俄軍已經損失了卅一個營級戰術群、超過三六○輛坦克，「可以說是數十年來俄軍所受最大打擊」，並且一天之內有五百至六百俄軍向烏軍投降；烏國努力在多個城市安排十二條安全走廊讓平民撤離，卻被俄軍砲擊擾亂。

    俄軍緩慢、逐步包圍的手法，與過去用在敘利亞、車臣的戰術一樣。美國國防官員說，現在俄軍對烏國的空中攻勢，平均一天兩百架次。克里姆林宮也正招募外籍戰鬥人員支援，特別是敘利亞，網路上流傳的招募廣告據稱俄方開出「三千美元」的價碼。澤倫斯基怒批俄國僱用敘利亞殺人犯、恐怖份子，要像摧毀敘利亞一樣摧毀烏克蘭，「但是我有信心，他們不會成功。」

    普廷亂咬烏以平民當盾牌

    美國總統拜登十一日重申，美國不會直接參與烏克蘭戰事，否則恐將引起「第三次世界大戰」。俄國總統普廷十二日與德、法兩國領袖電話會談，普廷未回應他們要求立即停火的訴求，卻反控烏軍使用平民當人肉盾牌，侵害人權。

    俄國侵略烏克蘭最新進展

    俄國侵略烏克蘭最新進展

    馬立波一座公寓十一日被俄軍戰車砲彈擊中瞬間。（美聯社）

    馬立波一座公寓十一日被俄軍戰車砲彈擊中瞬間。（美聯社）

    基輔克維特內夫村十二日清晨遭俄軍砲擊，一座冷凍倉庫起火。（路透）

    基輔克維特內夫村十二日清晨遭俄軍砲擊，一座冷凍倉庫起火。（路透）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播