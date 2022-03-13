俄軍包圍基輔 離市中心25公里

烏克蘭總統澤倫斯基十二日召開記者會。（路透）

2022/03/13 05:30

強攻烏東烏南 綁架烏官員

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯軍隊十二日進逼到距離烏克蘭首都基輔市中心僅二十五公里，同時加強在南部、東部的攻勢，並首度傳出綁架烏國官員為人質，馬立波一座據傳有卅名土耳其人避難的清真寺十二日被炸，傷亡不明。烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄軍已經損失卅一個營級戰術群，是「數十年來俄軍所受最大打擊」。

俄損失31個營級戰術群、超過360輛坦克

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基輔近郊十二日持續遭俄軍從多方進攻，西南方瓦西里基夫（Vasylkiv）軍用機場被炸毀，西北郊區除了伊爾平、布查，距離市區卅三公里的莫斯春（Moschun）民宅也被炸，俄軍裝甲車也在東北郊區挺進。英國國防部表示，俄軍地面部隊已經推進到距離市中心二十五公里處；烏克蘭總統顧問波多雅克表示，基輔「已成圍城」。

馬立波遭包圍 清真寺遭炸

俄軍也加強在東部、南部其他城市的攻擊，尤其是針對平民設施，並首傳烏國官員被俄軍挾持，南部梅利托波爾（Melitopol）市長費多羅夫十一日遭十名武裝份子強行帶走，烏國指控俄軍綁架，觸犯戰爭罪。

烏國政府表示，東部馬立波一座清真寺十二日被俄軍轟炸，當時有八十多名成人、孩童在裡面躲避戰火，其中卅名是土耳其人；但是清真寺負責人澄清，俄軍一枚砲彈落在七百公尺外，未擊中清真寺。另外，越來越多跡象顯示，位於馬立波附近的沃爾諾瓦哈已經淪入俄軍和親俄民兵之手。北部切爾尼戈夫市長稱全市已被包圍；人口一百萬的中部工業重鎮聶伯羅，俄軍擴大空襲多間民用建築，南方尼古拉耶夫一座癌症治療醫院十二日也傳被轟炸。

十二條安全走廊 被俄亂轟

澤倫斯基十二日表示，俄軍已經損失了卅一個營級戰術群、超過三六○輛坦克，「可以說是數十年來俄軍所受最大打擊」，並且一天之內有五百至六百俄軍向烏軍投降；烏國努力在多個城市安排十二條安全走廊讓平民撤離，卻被俄軍砲擊擾亂。

俄軍緩慢、逐步包圍的手法，與過去用在敘利亞、車臣的戰術一樣。美國國防官員說，現在俄軍對烏國的空中攻勢，平均一天兩百架次。克里姆林宮也正招募外籍戰鬥人員支援，特別是敘利亞，網路上流傳的招募廣告據稱俄方開出「三千美元」的價碼。澤倫斯基怒批俄國僱用敘利亞殺人犯、恐怖份子，要像摧毀敘利亞一樣摧毀烏克蘭，「但是我有信心，他們不會成功。」

普廷亂咬烏以平民當盾牌

美國總統拜登十一日重申，美國不會直接參與烏克蘭戰事，否則恐將引起「第三次世界大戰」。俄國總統普廷十二日與德、法兩國領袖電話會談，普廷未回應他們要求立即停火的訴求，卻反控烏軍使用平民當人肉盾牌，侵害人權。

俄國侵略烏克蘭最新進展

馬立波一座公寓十一日被俄軍戰車砲彈擊中瞬間。（美聯社）

基輔克維特內夫村十二日清晨遭俄軍砲擊，一座冷凍倉庫起火。（路透）

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