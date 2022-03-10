開戰兩週俄拿不下制空權 戰損1成

基輔西方的伊爾平（Irpin）有一座橋樑被炸毀。（法新社）

2022/03/10 05:30

援烏米格29 美與波蘭談不妥

〔編譯管淑平／綜合報導〕英國國防部九日指出，俄羅斯揮軍侵略烏克蘭至今，烏國防空戰力相當成功地抵擋俄軍掌握制空權；美國政府的評估則指出，俄軍投入這場戰爭的戰車、大砲等軍事資產已折損約一成。另外，波蘭準備提供烏克蘭米格29（MIG-29）戰鬥機，但是卻因波蘭有意透過美國轉交，遭五角大廈以「不可行」為由拒絕。

烏防空系統成功抵擋俄戰機

英國國防部九日發推文更新烏國戰況最新情勢，指俄軍在基輔西北部未有明顯突破，兩軍持續戰鬥，哈爾科夫、切爾尼戈夫、蘇梅和馬立波依舊遭俄軍圍困，遭受大量砲擊；不過，烏克蘭防空系統在對抗俄軍現代戰機上，表現得相當成功，可能因此避免俄軍控制空域。美方官員指出，俄羅斯開戰至今兩週，美國評估俄軍投入侵烏行動的戰車、大砲、飛機等軍事資產已損失八％到十％，烏軍的損失率也相當；國防部國防情報局局長柏瑞爾八日在聯邦眾議院聽證會上指出，迄今俄軍已有二千到四千人陣亡。

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西方大規模補給「史上罕見」

西方盟國雖然排除派兵進入烏國參戰，但是積極提供各式軍備協助烏軍，光是上週，捷克就送了一萬枚榴彈砲，迄今美國與北約盟國共援助烏國一萬七千枚反坦克飛彈。華爾街日報形容，正在烏國西部邊境進行的這場大規模補給行動，「史上罕見」。

波蘭八日表示，準備將該國所有的米格29送到美軍駐德國蘭斯坦空軍基地，經由美方轉交給烏克蘭。但是波蘭此突如其來的提議，遭到美方拒絕；五角大廈發言人柯比說，這些戰機從美國的北約基地「飛進與俄羅斯爭議的烏克蘭領空，將為整個北約帶來嚴重顧慮」。

根據波蘭的安排，這些米格29戰鬥機部署到烏克蘭後，波蘭將獲得美國提供F-16戰鬥機補償。美國國務卿布林肯證實華府正「積極」考慮該協議；但是波蘭宣布上述轉交安排後，國務次卿盧嵐表示，波蘭事先未與美協調，「聯盟內、甚至政府內部都有不同看法。」

俄再嗆提供機場 視同參戰

此前俄羅斯國防部已警告，任何國家提供機場給烏克蘭用於攻擊俄羅斯，都會被視同參戰。波蘭總統的外交事務顧問庫莫奇九日說，「美國不希望這些飛機從美軍基地送到烏克蘭」，「波蘭準備好行動，但是只能在北約架構下」；副外交部長雅布隆斯基說，波蘭在考量提供烏國戰鬥機時，必須優先考慮自己的安全，「波蘭不能是北約中唯一冒此風險的成員國，而其他國家不願補償或者與我們分擔」。

此外，美國歐洲司令部八日表示，正運送兩個連的愛國者飛彈到波蘭進行「防禦性部署」，因應任何可能因俄軍侵略烏克蘭，對美國和北約盟國帶來的威脅。

美國衛星影像公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）八日拍攝的衛星影像顯示，在烏國首都基輔附近戈斯托梅利（Gostomel）的安托諾夫機場東北方，有武裝車隊移動的跡象。（法新社）

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