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    緊盯戰事 俄軍攻烏吃癟 解放軍吃驚

    烏克蘭軍隊8日在哈爾科夫一座被炸毀的建築物內，檢視一架被擊落的俄羅斯蘇愷-34戰鬥轟炸機尾翼殘骸。（美聯社）

    烏克蘭軍隊8日在哈爾科夫一座被炸毀的建築物內，檢視一架被擊落的俄羅斯蘇愷-34戰鬥轟炸機尾翼殘骸。（美聯社）

    2022/03/10 05:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕英國金融時報駐台資深記者席佳琳（Kathrin Hille）九日撰文指出，烏克蘭的抵抗讓俄羅斯軍隊疲於應付，中國解放軍震驚之餘，正在密切關注這場戰事，而對北京而言，一場涉及俄軍的戰爭可能比任何其他衝突都具有更重要教訓，特別是習近平還仿效俄國總統普廷，將指揮權集中在最高軍事領導人手中。

    文章指出，自一九七九年與越南的邊境戰爭之後，中國解放軍就沒有進行過實戰，缺乏戰場經驗和戰鬥精神的「和平病」上身，而俄軍此次行動，正是他們半世紀以來未經歷過的實戰經驗。

    幾十年來，中國軍事學者和分析家一直研究世界各地的衝突，從他人戰爭中為中國汲取教訓，這些教訓包括美國在一九九一年波灣戰爭中展現出空戰的重要性，美國在各種軍事行動中使用飛彈摧毀對手的指揮、控制或防空系統，以及一九九九年科索沃戰爭中的各種行動。

    文中引述要求匿名的一名中國軍事科學院退役軍官看法，指出解放軍是以蘇聯軍隊為榜樣組建的，中國長期以來從俄羅斯取得大部分武器，兩國軍事交流密切，俄軍「在戰鬥中的表現與我們息息相關。」不過據烏克蘭和美國政府公布情報，俄地面部隊似乎在通訊和後勤方面遭遇嚴重問題，據傳裝甲部隊燃料耗盡、士兵受困迷失方向，而俄軍重要裝備，如鎧甲（Pantsir）防空飛彈卡車竟遭遺棄。

    中國軍事架構以俄為師 此役不是好兆頭

    對北京來說這不是好兆頭。俄羅斯過去十五年來涉入的衝突，例如二○○八年喬治亞戰爭、二○一四年入侵克里米亞和敘利亞戰爭，給人的印象是其部隊高度組織化。中國甚至以俄羅斯為師打造部分軍事架構，習近平二○一五年啟動的最新一輪軍事改革中，創建了負責太空、網路和電子戰的戰略支援部隊，據信就是受到俄羅斯模式啟發。

    文章提到， 習近平仿效普廷將指揮權集中在最高軍事領導人手中，而俄軍地面部隊在烏克蘭的通訊問題，凸顯了戰場上指揮架構集中化的風險，因為它可能讓士兵在被切斷聯繫時束手無策。儘管解放軍在演習中嘗試下放更多的指揮權給下級，但分析人士觀察到，中國共產黨對政治控制和忠誠度的擔憂，阻礙了這一進程。

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