金援＋軍火＋網軍 美歐加碼援烏

美國務卿布林肯表示，美歐擴大制裁，正「積極商討」禁買俄國石油。（路透）

2022/03/08 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕針對進一步制裁俄羅斯，美國國務卿布林肯六日表示，美國和歐洲國家目前「非常積極」研商關於禁止進口俄國石油的措施。來自西方國家的軍經及物資援助亦源源不絕，不到一週，美國與北大西洋公約組織（NATO）已由波蘭和羅馬尼亞等烏國鄰國，提供烏國逾一．七萬枚「標槍」反坦克飛彈。美國網路司令部還調派名為「網路任務組」的網軍部隊，在東歐幾座基地干擾來自俄國的網攻與通訊。

布林肯：美歐「積極商討」禁買俄石油

布林肯對美國國家廣播公司（NBC）說，美國很積極地與歐洲夥伴討論禁止俄國石油輸入，但也必須維持全球石油穩定供應；迄今相關制裁行動已對俄國經濟造成「毀滅性衝擊」。英國承諾將加碼金援烏克蘭七五六○萬英鎊（約廿九億台幣），透過世界銀行協助烏國政府維持核心國家功能的運作。

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不過，俄國政府七日也祭出反制措施，通過對俄國、俄國企業與公民採取「不友善舉動」的國家與地區名單，包括美國、歐盟會員國、英國、日本、澳洲等曾對俄國實施制裁或加入制裁行列的國家，台灣也被列入。俄政府決議，所有與「不友善國家」企業及個人商業協議，都需經過政府委員會同意。

由於攸關國際經濟及國內通膨壓力，西方對是否禁止進口俄國石油意見不一。烏國外長庫列巴形容，俄國石油「嗅得到烏克蘭人的血腥味」，強烈呼籲禁止進口俄國石油。他六日透過美國有線電視新聞網（CNN）呼籲荷蘭殼牌（Shell）和其他能源巨擘切斷莫斯科的「金雞母」，「別向俄國買石油」。烏國總統澤倫斯基亦向國際社會喊話，呼籲抵制俄國石油產品。

國際油價應聲上漲，布蘭特原油七日上午一度飆漲到每桶一三九．一三美元（約四千台幣），創二○○八年金融危機以來新高，但七日回落至每桶一二八．七七美元。自俄二月廿四日侵烏以來，布蘭特原油漲幅已達三十三％。在國際天然氣價格部分，荷蘭天然氣交易中心天然氣價格漲破六十％至每百萬瓦時三四五歐元（約一．一萬台幣）。

G7新一輪制裁鎖定俄寡頭

英國內政大臣巴特爾六日推文寫道，由於俄國的行動直接威脅個人安全與國際執法合作，美、英、加、澳洲及紐西蘭已要求Interpol執委會就是否暫停俄國利用該組織系統的權限做出決定。德國財長林德納六日說，七大工業國集團（G7）的下一輪制裁，將鎖定透過普廷及貪腐手段牟利的俄國寡頭。

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