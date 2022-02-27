阻俄外侵 北約快速部隊出動

烏克蘭士兵二十六日在基輔街頭巡弋。（美聯社）

2022/02/27 05:30

首度集體防禦盟國 不進烏克蘭

〔編譯張沛元／綜合報導〕因應俄羅斯入侵烏克蘭，北大西洋公約組織（NATO）廿五日決定首度部署「北約快速反應部隊」（NRF）於北約東翼盟國以強化防禦。目前還不清楚該部隊部署人數與地點，但確定涉及海、陸、空三軍。此外，美國總統拜登廿五日要求國會增援烏克蘭六十四億美元後，廿六日又授權國務院立即提撥三．五億美元軍援烏克蘭。

強化震懾 迅速回應意外

這是北約快速反應部隊首度集體防禦以捍衛北約盟國。北約各國領袖稍早舉行視訊會議並作出上述決定，北約秘書長史托騰伯格會後表示，目前戰勢多變…俄國的入侵營造出「新常態」，威脅非北約成員國的烏克蘭以外的更廣泛的歐洲安全；北約已強化震懾與防禦，盟國廿四日啟動防禦計畫，目前正在進行北約快速反應部隊的陸海空部署，進一步強化北約的立場以及能迅速回應任何意外。

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德將提供烏400枚火箭彈

史托騰伯格並未說明部署的部隊人數與地點，但證實該涵蓋海陸空的「數以千計」部隊；至於部署地點則由北約最高軍事指揮官定奪。由於烏克蘭並非北約會員國，據信北約部隊不會前往烏克蘭；但法國軍方廿六日透露，法國對烏克蘭提供防禦性軍備。德國正透過第三國送交烏國四百枚火箭彈。

逾百飛機、120艘軍艦戒備

成立於二○○三年的北約快速反應部隊人數可多達四萬人，其中包括一支人數約八千、現由法國率領的「高度戰備聯合特遣隊」（VJTF），也將參與部署。史托騰伯格說，北約有逾百架飛機在超過三十個不同地點高度戒備與運作，以及從北方至地中海還有超過一二○艘軍艦，這一切是為了防範攻擊，以及避免烏克蘭戰事蔓延到北約任何成員國。北約快速反應部隊一度在波羅的海三小國附近駐軍五千人，過去三個月來已加強防禦。

拜登擬再援烏64億美元

此外，美國拜登政府廿五日要求國會批准六十四億美元的額外援助，以因應俄羅斯入侵烏克蘭後的人道、安全與經濟協助所需，其中廿九億美元供國務院與國際開發總署（USAID）用於烏克蘭、波蘭與波羅的海三小國的安全與人道協助，另外三十五億美元則供國防部使用。美國國會兩黨議員都有志一同支持烏克蘭，民主黨參議員甚至喊出要以百億美元來協助烏克蘭度過危機。至於廿六日提撥的三．五億美元，將用來提供烏軍國防裝備。

北約將在東翼盟國部署快速反應部隊，以防範烏俄戰事擴大。圖為參與北約增援軍的美國陸軍空降旅的士兵25日抵達拉脫維亞的軍事基地。（法新社）

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