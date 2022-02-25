波海三國警戒 立陶宛進緊急狀態

一名男子到立陶宛的俄羅斯使館前，焚燒俄國護照。（美聯社）

2022/02/25 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕法國、英國、美國、澳洲等西方國家把俄羅斯廿三日正式進犯烏克蘭一事視為「新鐵幕」再起跡象，過去冷戰時期活在前蘇聯控制下的波羅的海三國憂慮卻不只如此。唯恐成為俄國的下一個目標，立陶宛當天立刻宣布進入緊急狀態。

澳前總理日前警告 俄會續侵前蘇聯國

澳洲前總理亞伯特在普廷廿二日正式承認烏東親俄地區為獨立國家的前一天，即預言俄國在烏克蘭得逞後，將對波羅的海愛沙尼亞、拉脫維亞與立陶宛三國，以及波蘭、其他前蘇聯國家一一下手，「直到俄國再度制霸東歐」。

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波羅的海三國於第二次世界大戰期間都被前蘇聯納入版圖，在前蘇聯一九九一年解體後相繼宣布獨立，並於二○○四年成為歐洲和北美集體防衛「北大西洋公約組織」一員，和曾遭蘇聯入侵並在一九九九年加入北約的波蘭一樣，強力主張北約東擴以抗俄國野心；烏克蘭則是前蘇聯創始加盟國，目前並非北約成員而是「夥伴國」。

立陶宛上週早已對美國明說「烏克蘭之戰是歐洲之戰」，須及時制止俄國總統普廷以防得寸進尺，呼籲北約在口頭之外拿出行動以表決心。波羅的海三國因此樂見美國總統拜登廿二日以「防禦」之名派軍進駐自家領土，拉脫維亞一語道破：「俄國總是衡量軍事實力，但也會衡量各國的戰鬥意願」，「一旦他們看到一個弱點，就會加以利用。」

愛沙尼亞前總統卡柳萊德也直說，其他歐洲國家也該擔心烏克蘭危機，「如果你從（烏克蘭首都）基輔看，到（德國首都）柏林和（愛沙尼亞首都）塔林是一樣的距離。」

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